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Читатели Le Figaro призвали французские власти наладить отношения с Россией
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Армия
Читатели Le Figaro призвали французские власти наладить отношения с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 20 сентября. США и Австралия подставили Францию, но у нее есть все необходимое, чтобы ответить взаимностью. К такому выводу пришли читатели издания Le Figaro.

Ранее на страницах газеты появилась публикация, посвященная дипломатическому кризису между Францией и США. Причиной тому стало создание альянса AUKUS, в рамках которого американцы предоставили Австралии возможность обзавестись своим атомным подводным флотом. Как следствие, Канберра отказалась от поставок французских дизельных подлодок. Читатели уже нашли способ отомстить за эту подлость. Они практически единогласно призывают официальный Париж объявить о выходе из НАТО и нормализации отношений с Москвой.

«Следует покинуть НАТО! Вести независимую политику в отношении России и Китая. Хватит с нас друзей, которые только и делают, что подставляют», — написал один из пользователей Сети.

Другой комментатор отметил, что после распада Советского Союза причин для существования Североатлантического альянса нет. В этой связи он предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону пригласить в Париж российского коллегу Владимира Путина, а также признать воссоединение Крыма с РФ.

«Это заставит США передумать о принятых решениях», — поддержал идею читатель с никнеймом MICHEL HENRY.

Некоторые французы также предложили добиться расторжения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией. Кроме того, они считают необходимым отменить санкции против России.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что ситуация с подводными лодками для Австралии непременно повлияет на будущее НАТО. Как пишет RT, в ближайшее время Макрон намерен обсудить ситуацию с президентом США Джо Байденом.

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