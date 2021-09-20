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Карпин связал вызов Дзюбы в сборную с улучшением его формы
Спорт
Карпин связал вызов Дзюбы в сборную с улучшением его формы
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 20 сентября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу вызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы в расширенный список национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022.

Российский специалист отметил, что на старте сезона-2021/22 Российской премьер-лиги нападающий сине-бело-голубых выглядел не лучшим образом. При этом в игре с грозненским «Ахматом», по словам тренера, Дзюба смотрелся симпатичнее.

«Это расширенный список, а не окончательный. Будет еще несколько игр. Пока он попал в этот список, а дальше будем посмотреть, как они будут себя показывать», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Главный тренер также указал на то, что форвард «Зенита» может заслужить место в основе главной команды страны только голами.

Сборная России в октябре проведет два отборочных матча ЧМ-2022. 8 октября россияне примут сборную Словакии, а 11 октября сыграют на выезде с командой Словении.

В понедельник пресс-служба сборной России назвала расширенный список игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам. В список попал Дзюба и полузащитник Денис Глушаков. На сентябрьский сбор оба футболиста вызов не получали.

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Все новости / Спорт / Карпин связал вызов Дзюбы в сборную с улучшением его формы
футбол Артем Дзюба Валерий Карпин сборная россии
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