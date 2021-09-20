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Правильное положение рук во время работы за ПК поможет избежать туннельного синдрома

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 16:34
Общество
Правильное положение рук во время работы за ПК поможет избежать туннельного синдрома
pexels.com  /  Burst

Москва, 20 сентября. Люди, которые подолгу работают за компьютером, подвержены так называемому туннельному синдрому запястья.

Этот недуг развивается в результате постоянного сдавливания срединного нерва в запястном канале. К этому, в свою очередь, приводит неправильная организация рабочего пространства.

Для профилактики туннельного синдрома важно соблюдать ряд простых правил, о которых по тем или иным причинам знают далеко не все. Во-первых, речь идет о положении рук на столе во время работы. Если человек работает с клавиатурой и мышкой, то угол, под которым сгибаются руки в локтях, должен составлять около 90 градусов.

Также рабочий стол необходимо настроить таким образом, чтобы кисти рук располагались как можно дальше от края стола. То есть руки должны лежать так, чтобы не возникало лишнего напряжения в запястьях, пишет Planet Today.

Ученые ранее выяснили, что куркумин оказался одним из самых мощных противовоспалительных природных средств. Также этот полезный компонент способен укреплять здоровье головного мозга.

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компьютер туннельный синдром запястье
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