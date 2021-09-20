Кавказ и Урал оказались самыми популярными направлениями для пешего туризма у россиян

Москва, 20 сентября. Самыми популярными направлениями, которые россияне выбирают для пешего туризма, оказались Кавказ и Урал. К такому выводу пришли аналитики сервиса Aviasales.

Специалисты компании проанализировали данные о спросе на авиабилеты в популярные у любителей походов регионы. Так, наибольший интерес у поклонников хайкинга вызывает Кавказ. Нередко туристы разбивают палаточные лагеря в Приэльбрусье и Дагестане.

Не менее востребованным у путешественников также оказался Урал. Россияне ради пешего туризма стремятся побывать в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае. Кроме того, небольшое количество поездок, запланированных на эту осень, приходится на Кольский полуостров и озеро Байкал.

Россияне ранее рассказали, какую длительность отпуска они считают наиболее идеальной для себя. Так, около трети опрошенных предпочитают отдыхать как минимум четыре недели.