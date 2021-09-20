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Sohu: Китай планирует поставить на десантный корабль Type 075 российские вертолеты Ка-52К
Армия
Sohu: Китай планирует поставить на десантный корабль Type 075 российские вертолеты Ка-52К
politexpert.net  /  Елена Иванова

Пекин, 20 сентября. Китай планирует заключить с Россией крупную сделку на поставку вертолетов Ка-52К «Аллигатор» для десантного корабля Type 075, сообщили аналитики из КНР.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая собираются поставить на вооружение еще два военных судна аналогичного класса в течение полугода. В связи с этим для флота остро встал вопрос оснащения кораблей современными вертолетами.

Первый десантный корабль Type 075 оснащен отечественным транспортным вертолетом среднего класса Z-8, однако эксперты отмечают, что китайские воздушные суда не обладают достаточной наступательной мощью. Даже современные образцы, такие как Z-20 или Wuzhi-10, по своим характеристикам и боевым возможностям не удовлетворяют военных КНР.

Журналисты отмечают, что именно это и подталкивает руководство китайского флота к покупке российских Ка-52К. Аналитики пишут, что «Аллигаторы» имеют боевой радиус 250 морских миль и максимальную дальность полета 1200 километров, что существенно превосходит даже лучшие американские вертолеты. Корабль Type 075 способен нести 30 летательных аппаратов, так что Москва может получить очень крупный заказ, заключают авторы Sohu.

Ранее сообщалось, что жесткий отказ России создавать союз с США против Китая обескуражил американцев. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призывы американских политиков к бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине, передает RT.

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россия китай ка-52к
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