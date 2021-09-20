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В Волгограде с умерших требовали плату за вывоз мусора
Общество
В Волгограде с умерших требовали плату за вывоз мусора
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Волгоград, 20 сентября. В ходе проверки работы регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) были выявлены серьезные нарушения. Проверка была инициирована прокуратурой Волгоградской области, а поводом для нее стало обращение жительницы Клетского района, которая рассказала о нарушении ее прав.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры изданию «Волгоградская правда», в ходе проверки было зафиксировано 59 случаев оформления платежных документов на ранее умерших людей. Также в надзорном ведомстве выявили 29 фактов расчета платы за услугу на основании неправильного количества зарегистрированных граждан и открытие 141 счета по несуществующим адресам.

В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору регионального оператора по обращению с ТКО. Также материалы проверки направлены в регулирующее управление Роспотребнадзора для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

Ранее ФАН рассказывал о предприятиях, занимающихся переработкой отходов в Московской области. Регион скоро может стать мировым лидером в этой сфере.

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