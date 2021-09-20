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Китайский спортсмен совмещает трюки из хип-хопа и скакалку в один вид искусства
Видео

Видео танца в полете при помощи скакалки набирает миллионы просмотров. Спортсмен из Китая популяризирует новый вид искусства и спорта.

Ву Ванцян набирает популярность с помощью роликов в социальных сетях. Он снимает видео, как прыгает на скакалке и, одновременно, танцует хип-хоп. Необычный вид спорта называется скиппингом — прыгать через скакалку можно не только на скорость и количество, но и выполняя трюки в прыжке.

«В первый день обучения в университете я увидел набор в клуб скиппинга и подумал, что это очень круто, потому что они давали представление. Они сочетали гимнастику и силу, что было очень хорошо. Просто фантастика. Я заинтересовался этим, и поэтому я присоединился к клубу», — вспоминает Ву Ванцян, чемпион по прыжкам со скакалкой.

Ву прыгает со скакалкой уже 10 лет. Признается, в 2011 году этот вид спорта не был признан таковым. В скакалки прыгали только девочки. Команду Ву это не смутило. Они стали не просто прыгать на скорость, но и добавлять трюки. С ритмом под музыку стало получаться танцевать хип-хоп совсем недавно.

«Каждое действие должно сопровождаться ритмом музыки, точно так же, как танец. Завершение движения в нужный момент создает взрывной эффект для публики. В этом и вся сложность для неподготовленного спортсмена», — рассказывает Ву Ванцян, чемпион по прыжкам со скакалкой.

В 2016 году команда Ву взяла первое место на ЧМ по прыжкам со скакалкой. Они добились заслуженной награды и теперь размещают обучающие уроки на своем канале.

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трюки скакалка скиппинг
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