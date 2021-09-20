Случаи массовой стрельбы в колледжах и университетах по всему миру

Стрельба в Пермском государственном университете стала не первым и, скорее всего, не последним случаем скулшутинга в России. По последним данным, в результате инцидента пострадали более десяти человек, пятеро из которых погибли.

ФАН вспоминает о подобных трагедиях, которые произошли в российских и зарубежных колледжах и университетах за последние годы.

16 апреля 2007

Кровавые события, произошедшие в Виргинском политехническом институте, стали вторым по числу жертв массовым убийством в учебных заведениях США. В ходе стрельбы, устроенной из пистолетов 23-летним корейским студентом Чо Сын Хи, погибло 27 студентов и 5 сотрудников университета, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести. После «обхода» общежития и учебного корпуса парень, страдавший шизофренией, покончил с собой. Два дня спустя телеканал NBC получил письмо, в котором был видеоманифест Чо Сын Хи — там он сравнивал себя с Иисусом Христом.

3 апреля 2012

В результате бойни в христианском колледже города Окленда в Калифорнии погибло семь человек. В их смерти оказался виновен 43-летний американец корейского происхождения Ко Вон Иль, который ворвался утром в одну из аудиторий и открыл хаотичную стрельбу по людям. Полиции удалось задержать его не сразу: мужчина скрылся из колледжа, однако через два часа добровольно сдался властям в соседнем городе Аламеда. Через три года преступника признали невменяемым.

1 октября 2015

Девять человек погибли и еще семь были ранены, когда 26-летний Крис Харпер Мерсер открыл стрельбу на территории колледжа Ампква в штате Орегон. Подозреваемый был застрелен сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Как говорили очевидцы, в ходе стрельбы Мерсер спрашивал у некоторых студентов об их вероисповедании и открывал огонь по тем, кто исповедовал христианство. Сам молодой человек придерживался антирелигиозных и расистских взглядов, а в доме, где он проживал, хранилось около 14 единиц огнестрельного оружия.

Невские Новости / Степан Яцко

17 октября 2018

Трагедия, произошедшая в Керченском политехническом колледже, стала одним из крупнейших по количеству жертв массовым убийством в образовательном учреждении. В результате взрыва и стрельбы, устроенной по версии следствия 18-летним Владиславом Росляковым, погиб 21 человек, всего пострадало — 67. Сам нападавший также застрелился: тело юноши было найдено в библиотеке колледжа. Многие, в том числе некоторые СМИ, высказывали мнение, что предполагаемый преступник вдохновился знаменитым «Колумбайном» 1999 года и подражал действиям американских убийц.

14 ноября 2019

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенке унесла жизнь одного студента, еще трое человек пострадали. Огонь из ружья ИЖ-81 по сверстникам в этот день открыл 19-летний Даниил Засорин, впоследствии покончивший жизнь самоубийством. Ружье, как известно, парню купил отчим, чтобы отправиться с пасынком на охоту. После трагедии во всех учебных учреждениях региона был ужесточен пропускной режим и охрана зданий, а также введена система тьюторства.