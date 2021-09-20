Трагедия в Перми: откуда берутся стрелки и остановит ли их тотальный запрет на оружие

Утро понедельника в Пермском государственном университете началось со стрельбы. Один из студентов, предположительно, 18-летний Тимур Б., вошел в здание университета и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. На данный момент известно, что в ходе нападения пострадали 24 человека. Сам стрелок был ранен во время задержания, но медикам удалось его откачать. К слову, задержанный стрелял из оружия, которым владел на законных основаниях. Поможет ли ужесточение закона о владении оружием исключить повторение таких трагедий? Как можно предотвратить массовые убийства? И откуда берутся «стрелки»? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Ужесточение законодательства в части использования гражданского оружия не самый эффективный метод для предотвращения подобных трагедий, уверен первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ, президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. Он считает, что необходимо разбираться в мотивах вооруженных нападений.

«В основе всех преступлений лежат два фактора — либо по неосторожности, либо в результате умысла. Здесь мы имеем классический пример умысла, то есть человек заранее вынашивал [в уме] преступные деяния, которые в итоге осуществил. Поэтому нужно вести комплексную работу среди коллективов по выявлению таких лиц, которые вынашивают преступные замыслы. Это большая, ответственная, кропотливая и тяжелая работа, которую должны проводить правоохранительные органы совместно с руководством учебных заведений, институтов и так далее», — сказал Аничкин.

По его мнению, нынешнее законодательство достаточно жестко контролирует рынок приобретения оружия, основная проблема — это контроль за его соблюдением и исключение халатности ответственных лиц.

«Вопрос заключается не в ужесточении законодательства, а в исполнении уже имеющегося лицами, которые отвечают за процедуры приобретения оружия. Это уже из другой области — области воспитания населения и того, что люди должны как законопослушные граждане исполнять все законодательные нормы. <…> Необходимо усилить контроль за исполнением законодательных норм, которые сейчас регулируют и рынок оружия, и, соответственно, преступную деятельность», — пояснил специалист.

Самое главное, убежден Аничкин, — выявление лиц, которые вынашивают преступные планы. По его словам, общество не дородно: рядом с нами живут и психически неуравновешенные люди, и граждане, склонные к совершению агрессивных действий. Поэтому следует быть внимательным к окружающим людям — лучше помочь запутавшемуся человеку преодолеть недуг, чем проигнорировать тревожные звоночки, дав тем самым ему возможность вынашивания преступных целей.

Global Look Press / vk.com / vikiperm

С тем, что ужесточение законодательства в сфере оборота гражданского оружия кардинально не изменит ситуацию, согласился и глава Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.

«Убрать гражданское оружие из оборота, может быть, и стоило бы, но ножи и топоры не уберете. Тут нужно заниматься не ограничениями, а формированием мировоззрения у молодежи, которым сейчас не занимаются, а если и занимаются, то формально. Понятия добра и зла у молодежи перепутаны. Это приводит к тому, что человек понимает, что убивать других людей — это нормально», — сказал он.

Выявить всех злоумышленников тоже невозможно, убежден он. Поскольку психологи руководствуются не теми критериями, под которые попадают люди, продумывающие каждый шаг своего преступления.

«Если вы заметили, у пермского стрелка, как и у всех колумбайнеров, за исключением психически больных, признаки одного типа. Это корона на голове, этакий пуп Земли и непризнанная звезда. Второе — это безответственный инфантил с низкими социальными навыками. В третьих — эгоист. Все это сдобренное полной кашей в голове, то есть у такого человека нет ни Родины, ни флага, ни правды, ни добра. Это существо без компаса в голове», — заявил Хасьминский.

Психолог признал, к большому сожалению, значительная часть молодежи обладает этими признаками. Поскольку их растили, рассказывая об их правах, но совершенно ничего не говоря об обязанностях. Произошло размытие границ нормы — ценности перемешались. Как он рассказал, это особенно опасно на фоне того, что в социальных сетях существуют целые группы таких «убийц», которые почему-то до сих пор не признают экстремистскими.

Плюс свою роль играют и средства массовой информации. Хасьминский убежден, не надо копаться в личности колумбайнера, говоря, что «это хороший человек, но его кто-то испортил». Поскольку это может запустить процесс подражания. СМИ должны давать оценку фактам, ни в коем случае не оправдывая преступников, которые отняли жизни невинных людей.