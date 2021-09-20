Житель Алма-Аты расстрелял пять человек

Алма-Ата, 20 сентября. Пять человек погибли в результате стрельбы, которую устроил житель Алма-Аты. Его задержали.

Как сообщает РИА Новости, мужчина расстрелял судебных исполнителей. Среди погибших есть двое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в полиции города.

По уточненным данным, все произошло в понедельник около 14:00 по московскому времени в микрорайоне Акбулак.

"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", — отмечается в сообщении правоохранителей.

В итоге подозреваемого удалось обезвредить и задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.