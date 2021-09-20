Глава ЦНС Хасьминский рассказал, как предотвратить массовые убийства

Санкт-Петербург, 20 сентября. Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский заявил о необходимости заняться мировоззрением молодежи после инцидента со стрельбой в Перми.

Эксперт выступил на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», посвященной трагичным событиям в Пермском государственном университете. Молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу. В связи с этим глава ЦНС отметил, что возможные ограничения на приобретение оружия никак не повлияют на ситуацию в целом.

«Убрать гражданское оружие, может быть, и стоило бы, но ножи никто не уберет», — подчеркнул Хасьминский.

В первую очередь необходимо заняться формированием мировоззрения молодежи. По словам эксперта, люди должны понять, что убивать — это не нормально.

«Им можно давать основное понимание добра и зла, но это невозможно делать не религиозно, поэтому все будет продолжаться», — заключил глава Центра кризисной психологии РФ.

Сегодня утром молодой человек устроил стрельбу в пермском университете. В результате ЧП погибли 6 человек, еще 24 — пострадали.