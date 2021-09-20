Юрист Соловьев назвал достойное наказание для пермского стрелка

В гуманном российском Уголовном кодексе нет такого наказания, которое в полной мере могло бы соответствовать поступку пермского стрелка. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

Утром 20 сентября в здании Пермского государственного университета произошла кровавая трагедия: Тимур Бекмансуров — студент, только что поступивший на первый курс ПГНИУ, — ворвался туда с помповым ружьем и убил, по предварительным данным, восемь человек. Всего пострадавших на данный момент 28 человек — часть из них получили переломы и вывихи, выпрыгнув из окна в надежде спастись от убийцы. Сам он был обезврежен младшим лейтенантом полиции Константином Калининым, теперь в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи борются за его жизнь.

Соловьев объяснил, почему меры, предпринятые государством после аналогичного случая стрельбы по учащимся учебных заведений в Казани в мае этого года, не помогли предотвратить трагедию на этот раз.

«Да, приняли решение об увеличении возраста выдачи огнестрельного оружия до 21 года, — выразил свою позицию юрист. — Но ведь закон обратной силы не имеет! А Бекмансуров достаточно долго выискивал разные возможные способы для совершения данного преступления. Как только ему исполнилось 18, он рысью побежал покупать медицинскую справку и оружие! Он залезал на сайты, где наслаждался сценами насилия, — и опять-таки все это видели, и никто ничего не сделал!»

Global Look Press / vk.com / vikiperm

Эксперт заявил, что надо детально разобраться насчет того, как именно Бекмансуров смог получить медсправку, будучи настолько невменяемым.

«Почему его отклонения не были выявлены? Почему никто ни о чем не сообщал? Опять дождались трагедии! — возмущен собеседник ФАН. — Наказание, которое ждет этого молодого человека, определяется частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Квалифицированное убийство» — от 8 до 20 лет или пожизненное. Учитывая то, что он натворил, я думаю, у суда будут все основания упечь его за решетку навечно».

По словам Соловьева, целая уйма вопросов возникает к организации работы в сфере подростковой психологии и «к интернету».

«И опять мы возвращаемся все к тому же! — возмущен юрист. — Пора уже выработать комплекс профилактических мер и реализовывать его, чтобы подобное больше никогда не повторялось!»

Ранее ФАН публиковал хронологию событий произошедшей трагедии.