Букеле объявил «терактом» поджог автомобиля консула Сальвадора в Нью-Йорке

Сан-Сальвадор, 20 сентября. Президент Сальвадора Найиб Букеле осудил поджог автомобиля консульства в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Лидер государства назвал случившееся «террористическим актом».

Estos son actos de terrorismo.



Están desesperados por recuperar el poder y no les importa lo que tengan que hacer para lograrlo.



No queda duda que son lo peor que le ha pasado a nuestro país.



Lastimosamente, no se irán tan fácil. Ya demostraron que están dispuestos a todo. https://t.co/GfoCiPrXiY