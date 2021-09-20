Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 16:36
16:35
Армия
Читатели Le Figaro призвали французские власти наладить отношения с Россией
16:35
Общество
Фильм про Чебурашку снимают в Сочи
16:34
Спорт
Карпин связал вызов Дзюбы в сборную с улучшением его формы
16:34
Общество
Правильное положение рук во время работы за ПК поможет избежать туннельного синдрома
16:33
Общество
Кавказ и Урал оказались самыми популярными направлениями для пешего туризма у россиян
16:23
Политика
ЦИК: предварительные результаты выборов в Госдуму будут оглашены в 14:00 по Москве
16:21
Политика
Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Кремль
16:20
Происшествия
Автоинспектора хотят наградить за обезвреживание пермского стрелка
16:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова скрыла располневшие бедра при помощи трусиков с вызывающей аппликацией
16:13
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
Все новости

Букеле объявил «терактом» поджог автомобиля консула Сальвадора в Нью-Йорке
Весь мир
Букеле объявил «терактом» поджог автомобиля консула Сальвадора в Нью-Йорке
twitter.com  /  @wendykclavijo

Сан-Сальвадор, 20 сентября. Президент Сальвадора Найиб Букеле осудил поджог автомобиля консульства в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Лидер государства назвал случившееся «террористическим актом».

«Они (оппозиционеры) отчаянно стремятся вернуть себе власть, и им все равно, что для этого придется сделать. Нет никаких сомнений в том, что это — худшее, что когда-либо случалось с нашей страной. Эти люди уже показали, что готовы пойти на все», — написал Букеле у себя в Twitter.

Представитель Сальвадора за рубежом Венди Клавихо обвинила в поджоге автомобиля боевиков оппозиционных партий — консервативный Националистический республиканский альянс (ARENA) и Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN).

«В пять часов утра предполагаемые сторонники ARENA и FMLN отправились в консульство Лонг-Айленда в Нью-Йорке, чтобы совершить акты вандализма», — заявила Клавихо.

Министерство иностранных дел Сальвадора также осудило уничтожение машины и рассказало, для чего предназначался транспорт.

«По предварительным данным, группа людей сожгла автомобиль, который использовался для проведения выездных консультаций. Основной целью было оказание услуг населению, проживающему в отдаленных районах от консульского штаба», — подчеркивается в заявлении.

Правительство Сальвадора обратилось к властям США с просьбой провести тщательное расследование и наказать виновных.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Букеле объявил «терактом» поджог автомобиля консула Сальвадора в Нью-Йорке
поджог консульство сальвадор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru