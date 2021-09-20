Букеле объявил «терактом» поджог автомобиля консула Сальвадора в Нью-Йорке

Сан-Сальвадор, 20 сентября. Президент Сальвадора Найиб Букеле осудил поджог автомобиля консульства в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Лидер государства назвал случившееся «террористическим актом».

«Они (оппозиционеры) отчаянно стремятся вернуть себе власть, и им все равно, что для этого придется сделать. Нет никаких сомнений в том, что это — худшее, что когда-либо случалось с нашей страной. Эти люди уже показали, что готовы пойти на все», — написал Букеле у себя в Twitter.

Estos son actos de terrorismo.



Están desesperados por recuperar el poder y no les importa lo que tengan que hacer para lograrlo.



No queda duda que son lo peor que le ha pasado a nuestro país.



Lastimosamente, no se irán tan fácil. Ya demostraron que están dispuestos a todo. https://t.co/GfoCiPrXiY — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 19, 2021

Представитель Сальвадора за рубежом Венди Клавихо обвинила в поджоге автомобиля боевиков оппозиционных партий — консервативный Националистический республиканский альянс (ARENA) и Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN).

«В пять часов утра предполагаемые сторонники ARENA и FMLN отправились в консульство Лонг-Айленда в Нью-Йорке, чтобы совершить акты вандализма», — заявила Клавихо.

Este consulado móvil no hace trabajo para “el régimen”, ni para “el dictador”, es de lo poco que nuestro país le ofrece a nuestra diáspora.



¿Por qué lo destruyen? ¿Por qué odian tanto a la gente que ustedes mismos expulsaron de nuestro país?pic.twitter.com/NhC1vvCps5 — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 19, 2021

Министерство иностранных дел Сальвадора также осудило уничтожение машины и рассказало, для чего предназначался транспорт.

«По предварительным данным, группа людей сожгла автомобиль, который использовался для проведения выездных консультаций. Основной целью было оказание услуг населению, проживающему в отдаленных районах от консульского штаба», — подчеркивается в заявлении.

Правительство Сальвадора обратилось к властям США с просьбой провести тщательное расследование и наказать виновных.