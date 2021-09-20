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Глушаков пообещал думать только о футболе для попадания в основной состав сборной России
Спорт
Глушаков пообещал думать только о футболе для попадания в основной состав сборной России
Global Look Press  /  Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Москва, 20 сентября. Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков признался, что рад попасть в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира первенства мира 2022 года.

Хавбек поблагодарил наставника сборной Валерия Карпина и тренерский штаб за вызов в национальную команду и пообещал полностью сфокусироваться на футболе.

«Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь», — написал футболист в Instagram-аккаунте.

Глушаков отметил, что находится в отличных физических кондициях и готов выкладываться на поле. По его словам, основная задача на предстоящие несколько недель — концентрация на футболе.

«План на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе», — подытожил он.

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Глушаков были включены в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира катарского мундиаля. Россиянам предстоит сыграть со сборными Словакии и Словении — 8 и 11 октября соответственно.

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Все новости / Спорт / Глушаков пообещал думать только о футболе для попадания в основной состав сборной России
Денис Глушаков Валерий Карпин сборная россии
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