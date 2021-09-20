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Отключение электроэнергии отложило заседание по утверждению нового правительства Ливана
Весь мир
Отключение электроэнергии отложило заседание по утверждению нового правительства Ливана
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 20 сентября. Заседание ливанского парламента прервалось на 45 минут из-за отключения света, вызванного поломкой электрогенератора. В ходе сессии прозвучало политическое заявление нового кабинета министров, после чего депутаты должны выразить вотум доверия правительству.

Когда новоизбранный премьер-министр Наджиб Микати зачитывал речь, спикер парламента Набих Берри попросил его быстрее завершить собственное выступление, так как подача электричества могла вновь остановиться в любой момент.

«Электроснабжение восстановлено, но мы не уверены, что это надолго», — заявил он.

В настоящий момент сформированное после 13-месячного перерыва новое правительство Ливана должно заручиться поддержкой большинства депутатов для начала экономических реформ. Ожидается, что позитивно новый кабмин воспримут депутаты от «Хезболлы», шиитская партия «Амаль» во главе с Берри, суннитское движение «Будущее» под руководством экс-премьера Саада Харири и христианское «Свободное патриотическое движение», основанное действующим президентом Мишелем Ауном.

Своими первоочередными задачами ливанский кабмин объявил возобновление переговоров с МВФ и другими кредиторами, а также борьбу с наблюдаемым энергетическим кризисом в стране. Также ожидается проведение финансового аудита ливанского Центробанка. Предпринять шаги в данных направлениях возможно лишь после обсуждения политического заявления правительства Национальной Ассамблеей Ливана и вынесения вотума доверия, решение по которому должно быть определено в ходе голосования вечером 20 сентября.

Также в ходе сессии депутат от «Хезболлы» Хасан Фадлалла заявил, что любая сделка с МВФ должна быть согласована с парламентом. Он предостерег правительство от принятия «заранее определенного» соглашения.

Миллиардер Микати, третий раз в своей жизни занимающий премьерский пост, выразил готовность приступить к работе немедленно ради «облегчения страданий ливанцев».

«То, что произошло здесь сегодня с отключением электричества, меркнет по сравнению с тем, что испытывает ливанский народ в течение месяцев», —  заявил он после включения света.

На несущее символический смысл обесточивание здания отреагировали и парламентарии:

«Что я могу сказать, это фарс», — прокомментировал отключение электричества законодатель Теймур Джумблат.

«Это нехороший знак. Нам нужно осветить этот зал, сказать людям, что мы можем осветить и страну», — отреагировал депутат Фейсал Сайег.

Перед новым правительством встает задача проведения экономических реформ, снижения общественного гнева и напряженности, вызванных тотальным обнищанием населения и сокращением доступности минимальных благ.

Острый недостаток горючего является одной из черт наблюдаемого в Ливане всеобъемлющего кризиса, сопровождающегося обесцениванием национальной валюты, падением доходов населения и недоступностью товаров первой необходимости. Кроме того, вскоре государство планирует отказаться от субсидий на топливо, которые делали его более доступным для населения. В настоящий момент Иран поставляет топливо в Ливан при помощи танкеров через «Хезболлу» не считаясь с отсутствием разрешения правительства.

Углеводородов не хватает для поддержания жизнеобеспечивающих предприятий и электростанций. Кроме того, бензина не достает для транспорта и частных генераторов. Это, в свою очередь, привело к многокилометровым очередям на АЗС, потасовкам и катастрофе в Аккаре. Электричество поставляется домохозяйствам не более чем два часа в сутки.

Сложно предугадать, насколько эффективным окажется новое правительство, так как законодательная власть по-прежнему находится в руках партий, обвиняемых общественностью в коррумпированности и неэффективном управлении государственными ресурсами.

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ливан кризис парламент микати
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