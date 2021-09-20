Sohu: жесткий отказ России создавать союз с США против Китая обескуражил американцев

Пекин, 20 сентября. США несколько раз предлагали России создать некий союз против КНР, однако получали лишь жесткие отказы, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Неожиданная реакция Москвы на такое предложение весьма обескуражила Вашингтон. По мнению аналитиков, это могло послужить причиной систематических отправок американских военных кораблей и самолетов к берегам РФ, передает «ПолитРоссия».

Соединенные Штаты не смогут долго протянуть, если их врагами будет сразу несколько крупных и сильных государств. У американцев не хватит сил противостоять одновременно и Российской Федерации, и Китаю, поэтому они и хотели «перетянуть» Москву на свою сторону, считают авторы.

«Конфликт между США и Китаем выходит на критическую отметку, поэтому одной из главных задач для американцев является предотвращение возможного вмешательства РФ в ситуацию», — резюмировали китайские обозреватели.

Ранее генерал ВС США Джон Хайтен предупредил о разрушительных последствиях войны с Россией и Китаем. Конфликт обернется ужасно для всех стран, а мировая экономика будет разрушена, передает RT.