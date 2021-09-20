Руденя одержал победу на выборах главы Тверской области с результатом в 52,33%

Тверь, 20 сентября. Губернатор области Игорь Руденя победил на выборах главы региона. Он лидировал с результатом в 52,33% голосов.

Руденя находится на посту губернатора с 2016 года. Он выиграл выборы и в 2021 году, набрав 52,33% голосов. О победе главы области стало известно после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте оказалась кандидат от КПРФ Людмила Воробьева. Далее следуют претендент от «Справедливой Россия — За правду» Дмитрий Игнатьков, представитель ЛДПР Олег Горлов и кандидат «Коммунистов России» Илья Клейменов.

Игорь Руденя был назначен на пост врио губернатора региона в марте 2016 года по указу президента России Владимира Путина. В сентябре того же года он одержал победу на выборах, руководителя региона поддержали 72% избирателей. В 2021 Руденя баллотировался от партии «Единая Россия».