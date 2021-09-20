Политолог Погребинский: Киев не рискнет развязать полномасштабную войну с Россией

Киев, 20 сентября. Украинское военное командование не рискнет развязывать полномасштабную войну с Россией. Об этом сообщил киевский политолог Михаил Погребинский.

В Херсонской области прошли военные учения авиации ВМС Украины. По словам представителей генштаба страны, во время маневров военнослужащие отработали поиск подводных лодок условного противника с применением самолетов, а также нанесение авиаудара. В ходе тренировок украинские военные использовали вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Погребинский уверен, что эти учения являются своеобразным ответом на совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Прибалтика и Польша впадают в панику из-за большого скопления российских военнослужащих у восточных границ. В это время Киев всячески демонстрирует свою солидарность странам НАТО, заявил политолог в интервью «Газете.ру».

Однако Москве опасаться нечего, так как Украина сейчас является страной с ограниченными силами. В полномасштабную войну она не пойдет, но будет всячески имитировать противостояние, констатировал директор Киевского центра политических исследований.

Ранее Погребинский назвал слова Зеленского о «войне» страхом перед президентом России Владимиром Путиным. При условии военных действий соседство между странами действительно сотрется, ведь Киев потеряет государственность, уверен политолог. Россия же не намерена предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям после заявлений украинских властей, цитирует представителя Кремля Дмитрия Пескова RT.