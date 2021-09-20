Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 16:35
16:34
Спорт
Карпин связал вызов Дзюбы в сборную с улучшением его формы
16:34
Общество
Правильное положение рук во время работы за ПК поможет избежать туннельного синдрома
16:33
Общество
Кавказ и Урал оказались самыми популярными направлениями для пешего туризма у россиян
16:23
Политика
ЦИК: предварительные результаты выборов в Госдуму будут оглашены в 14:00 по Москве
16:21
Политика
Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Кремль
16:20
Происшествия
Автоинспектора хотят наградить за обезвреживание пермского стрелка
16:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова скрыла располневшие бедра при помощи трусиков с вызывающей аппликацией
16:13
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
16:12
Армия
Sohu: Китай планирует поставить на десантный корабль Type 075 российские вертолеты Ка-52К
16:11
Общество
Новую версию Аленки показали жителям Нововоронежа
Все новости

Политолог Погребинский: Киев не рискнет развязать полномасштабную войну с Россией
Армия
Политолог Погребинский: Киев не рискнет развязать полномасштабную войну с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Семен Притула

Киев, 20 сентября. Украинское военное командование не рискнет развязывать полномасштабную войну с Россией. Об этом сообщил киевский политолог Михаил Погребинский.

В Херсонской области прошли военные учения авиации ВМС Украины. По словам представителей генштаба страны, во время маневров военнослужащие отработали поиск подводных лодок условного противника с применением самолетов, а также нанесение авиаудара. В ходе тренировок украинские военные использовали вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Погребинский уверен, что эти учения являются своеобразным ответом на совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Прибалтика и Польша впадают в панику из-за большого скопления российских военнослужащих у восточных границ. В это время Киев всячески демонстрирует свою солидарность странам НАТО, заявил политолог в интервью «Газете.ру».

Однако Москве опасаться нечего, так как Украина сейчас является страной с ограниченными силами. В полномасштабную войну она не пойдет, но будет всячески имитировать противостояние, констатировал директор Киевского центра политических исследований.

Ранее Погребинский назвал слова Зеленского о «войне» страхом перед президентом России Владимиром Путиным. При условии военных действий соседство между странами действительно сотрется, ведь Киев потеряет государственность, уверен политолог. Россия же не намерена предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям после заявлений украинских властей, цитирует представителя Кремля Дмитрия Пескова RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Политолог Погребинский: Киев не рискнет развязать полномасштабную войну с Россией
украина россия крым погребинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru