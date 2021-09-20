Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца 2022 года

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении специальных экономических мер в отношении стран, установивших санкции против РФ, до 31 декабря 2022 года.

Соответствующий документ опубликован в понедельник, 20 сентября, на официальном портале правовой информации. В связи с этим правительству поручили обеспечить осуществление мер по реализации президентского указа. При необходимости кабинет министров может внести предложения по изменению срока действий этого решения.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против России. В ограничительные списки попали как физические, так и юридические лица. Кроме того, западные страны использовали так называемые секторальные санкции, в рамках которых деятельность российских компаний не замораживалась, однако предприятия сталкивались с ограничениями по кредитованию.

Ответными мерами со стороны Москвы стали контрсанкции. МИД РФ 20 марта 2014 года обнародовал список, в который вошли девять американских граждан, а уже 24 марта был сформирован перечень из 13 официальных лиц Канады. С каждым годом список со стороны России пополнялся.