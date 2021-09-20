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Пермский стрелок расстрелял студентов в нескольких корпусах ПГНИУ

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 16:24
Стрельба в университете в Перми
Пермский стрелок расстрелял студентов в нескольких корпусах ПГНИУ
Global Look Press  /  vk.com / vikiperm

Пермь, 20 сентября. Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете во время нападения успел побывать сразу в нескольких корпусах, сообщает источник.

Известно, что всего в вузе семь корпусов, которые соединены между собой переходами. Наибольшее число пострадавших госпитализировали из восьмого и шестого корпуса. В последнем его ранил подоспевший на место сотрудник Госавтоинспекции.

Молодой человек 2003 года рождения, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета утром в понедельник, 20 сентября. В результате погибли 8 человек, 24 получили ранения. Подоспевший на место инцидента сотрудник ДПС сумел нейтрализовать стрелка. В настоящий момент Тимур Б. находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.

Ранее обезвредивший пермского стрелка лейтенант рассказал, как действовал в момент ЧП.

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Все новости / Стрельба в университете в Перми / Пермский стрелок расстрелял студентов в нескольких корпусах ПГНИУ
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