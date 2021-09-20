Эксперты в области маркетинга и PR едины в своем мнении: реклама в традиционном ее виде уже не работает. Когда-то прорывом считался популярный ролик с новогодним автопоездом, который приносил «праздник в дом» в виде известной газированной воды. В ротацию ставили бесконечные видео, на которых длинноногие модели демонстрировали, как красиво блестят волосы после французского шампуня, как соблазнительно выглядит сочно-вишневая помада и так далее. Сегодня обезличенная реклама больше не эффективна для продвижения продукта. Рекламу все чаще заказывают у блогеров и публичных персон, которые продают товар или услугу, используя личный бренд, экспертность, авторитет и, наконец, имидж.
Построение успешного личного бренда ― задача не из простых. Важно все: как вы выглядите, как одеваетесь и что транслируете своей аудитории. Помочь в этом может грамотный имиджмейкер. Об этой профессии и о том, как ей овладеть, мы и поговорим в этой статье.
Профессия имиджмейкер: что нужно знать
Само слово является калькой с английского «imagemaker». Дословно это переводится как «тот, кто создает образ». Что это означает в реальности? Известная пословица прямо говорит нам о том, что человека оценивают по внешнему виду. Хорошо это или плохо ― обсуждать можно бесконечно. Очевидно одно: если ваш облик не соответствует тому, что вы хотите донести аудитории, успех маловероятен. В самом деле, сможете ли вы доверять тренеру, который не выглядит спортивно и подтянуто? Пойдете ли к косметологу, у которого все лицо в прыщах и пигментных пятнах? Ответ, я думаю, очевиден.
Именно в этот момент подключается имиджмейкер, который очищает образ от всего ненужного, помогает сделать акцент на ваших сильных сторонах, создает облик успешного человека. Специалистов в этой области могут также называть стилистами или имидж-консультантами.
Сегодня профессия имиджмейкера уже не является чем-то необычным. И давно уже очевидно, что услугами этих специалистов пользуются не только артисты, как это было лет 15-20 назад. Сегодня выверенный имидж и собственный стиль нужны каждому успешному, публичному человеку, который хочет развить личный бренд и показать свою экспертность в той или иной области.
Где и как работает стилист-имиджмейкер
Прежде всего, конечно, в модной индустрии. Он задействован в организации модных показов, участвует в съемках для глянцевых журналов, рекламных кампаний, лукбуков. Услуги имиджмейкеров необходимы в сфере PR и коммуникаций. Они работают с политиками, общественными деятелями и представителями бизнеса. В целом любой человек, деятельность которого связана с публичностью, с личным брендом, может прибегнуть к услугам такого консультанта.
Начиная работать, стилист знакомится с клиентом и обсуждает, что, собственно, должно получиться в конечном итоге. После этого проводит разбор гардероба и при необходимости сопровождает во время шоппинга: помогает подобрать одежду, обувь и аксессуары в соответствии с выбранной концепцией.
Создавая новый образ, имиджмейкер работает со всеми доступными инструментами, начиная от внешности (прически, макияжа, одежды) и заканчивая поведением, манерами, речью. На рынке сегодня существует даже такая услуга, как подбор тембра голоса. Специалисты в этой области учат своих клиентов вырабатывать такую манеру говорения, которая «цепляет» слушателя. Ораторское искусство, тональность общения в социальных сетях, умение выступать на публике ― все это тоже составляющие имиджа, которыми нельзя пренебрегать.
Таким образом, профессию имиджмейкера следует рассматривать несколько шире, чем просто стилиста. Поскольку его задача не только выработать клиенту собственный стиль в одежде. На определенном этапе работы имиджмейкер работает в качестве педагога, маркетолога, пиарщика и даже коуча или наставника. Ему помогают самые разные специалисты: фотографы, стилисты по волосам, визажисты, спичрайтеры, специалисты по технике речи. Все эти усилия направлены на создание привлекательного для аудитории облика клиента.
Как стать имиджмейкером
Прежде чем остановиться на вопросах обучения по специальности, поговорим о том, кому она в принципе подходит и каким должен быть стилист-имиджмейкер. Очевидно, что такая работа подходит далеко не всем. Чтобы добиться успеха в этой области, нужно быть высокообразованным и эрудированным человеком, начитанным и насмотренным, с развитым чувством вкуса и меры. А самое главное, уметь безошибочно улавливать тенденции в продвижении и рекламе, в самопрезентации и вообще в том, что пользуется спросом и успехом у аудитории.
Коммуникабельность, умение выстраивать отношения с самыми разными людьми и координировать работу команды ― не менее важные компетенции имидж-консультанта. Он не только должен обладать всеми этими качествами, но и быть способным научить этому своего клиента. Необходимо выделить сильные стороны человека, чтобы опереться на них для становления индивидуального имиджа.
В настоящее время такой образовательной программы в России пока не существует. Поэтому учить придется много, долго и самостоятельно. Чтобы упростить себе задачу, имеет смысл освоить смежную, важную для конечного результата специальность. Например, после 11 класса поступить в вуз на специальность «Маркетинг и PR», «PR и связи с общественностью» и тому подобное. Такие программы есть во многих столичных и региональных учебных заведениях.
После получения диплома нужно искать альтернативные варианты обучения в области имидж-консалтинга, например, курсы стилистов-имиджмейкеров. Там вас научат всему, что необходимо для работы:
- история моды и современные тенденции;
- как создать имиджевый фото- и видеоконтент для социальных сетей;
- фэшн-стилистика;
- упаковка и продвижение личного бренда;
- психологические аспекты в работе с клиентом;
- особенности работы с глянцевыми изданиями и многое другое.
Это полноценное обучение, которое предполагает как теоретический блок, так и практическую работу, и длится несколько месяцев. По окончании слушателям выдают соответствующий сертификат.
Как уже было сказано, чтобы стать настоящим профессионалом, учиться придется постоянно. Невозможно остановиться на каком-то одном этапе, нельзя быть консерватором. Имиджмейкер должен тонко чувствовать как своего клиента, так и аудиторию, к которой они обращаются посредством образа.
Плюсы и минусы профессии имидж-консультанта
Чтобы подытожить, рассмотрим преимущества и слабые стороны профессии имидж-консультанта. К чему быть готовым и что самое интересное в этой работе?
К преимуществам можно отнести следующее:
- Профессия становится все более востребованной.
- Высокий уровень дохода.
- Широкие возможности для карьеры.
- Реализация творческого потенциала.
Как всегда, не обойдется без минусов. Насколько они существенны, каждый решает для себя сам:
- Необходимо потратить время и силы, чтобы создать себя имя.
- Возможен ненормированный рабочий день.
- Работа с людьми, а значит, возможны конфликты.
- Высокий уровень ответственности.