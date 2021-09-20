Эксперты в области маркетинга и PR едины в своем мнении: реклама в традиционном ее виде уже не работает. Когда-то прорывом считался популярный ролик с новогодним автопоездом, который приносил «праздник в дом» в виде известной газированной воды. В ротацию ставили бесконечные видео, на которых длинноногие модели демонстрировали, как красиво блестят волосы после французского шампуня, как соблазнительно выглядит сочно-вишневая помада и так далее. Сегодня обезличенная реклама больше не эффективна для продвижения продукта. Рекламу все чаще заказывают у блогеров и публичных персон, которые продают товар или услугу, используя личный бренд, экспертность, авторитет и, наконец, имидж.

Построение успешного личного бренда ― задача не из простых. Важно все: как вы выглядите, как одеваетесь и что транслируете своей аудитории. Помочь в этом может грамотный имиджмейкер. Об этой профессии и о том, как ей овладеть, мы и поговорим в этой статье.

Профессия имиджмейкер: что нужно знать

Само слово является калькой с английского «imagemaker». Дословно это переводится как «тот, кто создает образ». Что это означает в реальности? Известная пословица прямо говорит нам о том, что человека оценивают по внешнему виду. Хорошо это или плохо ― обсуждать можно бесконечно. Очевидно одно: если ваш облик не соответствует тому, что вы хотите донести аудитории, успех маловероятен. В самом деле, сможете ли вы доверять тренеру, который не выглядит спортивно и подтянуто? Пойдете ли к косметологу, у которого все лицо в прыщах и пигментных пятнах? Ответ, я думаю, очевиден.

Именно в этот момент подключается имиджмейкер, который очищает образ от всего ненужного, помогает сделать акцент на ваших сильных сторонах, создает облик успешного человека. Специалистов в этой области могут также называть стилистами или имидж-консультантами.

Сегодня профессия имиджмейкера уже не является чем-то необычным. И давно уже очевидно, что услугами этих специалистов пользуются не только артисты, как это было лет 15-20 назад. Сегодня выверенный имидж и собственный стиль нужны каждому успешному, публичному человеку, который хочет развить личный бренд и показать свою экспертность в той или иной области.

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Где и как работает стилист-имиджмейкер

Прежде всего, конечно, в модной индустрии. Он задействован в организации модных показов, участвует в съемках для глянцевых журналов, рекламных кампаний, лукбуков. Услуги имиджмейкеров необходимы в сфере PR и коммуникаций. Они работают с политиками, общественными деятелями и представителями бизнеса. В целом любой человек, деятельность которого связана с публичностью, с личным брендом, может прибегнуть к услугам такого консультанта.

Начиная работать, стилист знакомится с клиентом и обсуждает, что, собственно, должно получиться в конечном итоге. После этого проводит разбор гардероба и при необходимости сопровождает во время шоппинга: помогает подобрать одежду, обувь и аксессуары в соответствии с выбранной концепцией.

Создавая новый образ, имиджмейкер работает со всеми доступными инструментами, начиная от внешности (прически, макияжа, одежды) и заканчивая поведением, манерами, речью. На рынке сегодня существует даже такая услуга, как подбор тембра голоса. Специалисты в этой области учат своих клиентов вырабатывать такую манеру говорения, которая «цепляет» слушателя. Ораторское искусство, тональность общения в социальных сетях, умение выступать на публике ― все это тоже составляющие имиджа, которыми нельзя пренебрегать.

Таким образом, профессию имиджмейкера следует рассматривать несколько шире, чем просто стилиста. Поскольку его задача не только выработать клиенту собственный стиль в одежде. На определенном этапе работы имиджмейкер работает в качестве педагога, маркетолога, пиарщика и даже коуча или наставника. Ему помогают самые разные специалисты: фотографы, стилисты по волосам, визажисты, спичрайтеры, специалисты по технике речи. Все эти усилия направлены на создание привлекательного для аудитории облика клиента.

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Как стать имиджмейкером

Прежде чем остановиться на вопросах обучения по специальности, поговорим о том, кому она в принципе подходит и каким должен быть стилист-имиджмейкер. Очевидно, что такая работа подходит далеко не всем. Чтобы добиться успеха в этой области, нужно быть высокообразованным и эрудированным человеком, начитанным и насмотренным, с развитым чувством вкуса и меры. А самое главное, уметь безошибочно улавливать тенденции в продвижении и рекламе, в самопрезентации и вообще в том, что пользуется спросом и успехом у аудитории.

Коммуникабельность, умение выстраивать отношения с самыми разными людьми и координировать работу команды ― не менее важные компетенции имидж-консультанта. Он не только должен обладать всеми этими качествами, но и быть способным научить этому своего клиента. Необходимо выделить сильные стороны человека, чтобы опереться на них для становления индивидуального имиджа.

В настоящее время такой образовательной программы в России пока не существует. Поэтому учить придется много, долго и самостоятельно. Чтобы упростить себе задачу, имеет смысл освоить смежную, важную для конечного результата специальность. Например, после 11 класса поступить в вуз на специальность «Маркетинг и PR», «PR и связи с общественностью» и тому подобное. Такие программы есть во многих столичных и региональных учебных заведениях.

Федеральное агентство новостей /

После получения диплома нужно искать альтернативные варианты обучения в области имидж-консалтинга, например, курсы стилистов-имиджмейкеров. Там вас научат всему, что необходимо для работы:

история моды и современные тенденции;

как создать имиджевый фото- и видеоконтент для социальных сетей;

фэшн-стилистика;

упаковка и продвижение личного бренда;

психологические аспекты в работе с клиентом;

особенности работы с глянцевыми изданиями и многое другое.

Это полноценное обучение, которое предполагает как теоретический блок, так и практическую работу, и длится несколько месяцев. По окончании слушателям выдают соответствующий сертификат.

Как уже было сказано, чтобы стать настоящим профессионалом, учиться придется постоянно. Невозможно остановиться на каком-то одном этапе, нельзя быть консерватором. Имиджмейкер должен тонко чувствовать как своего клиента, так и аудиторию, к которой они обращаются посредством образа.

Плюсы и минусы профессии имидж-консультанта

Чтобы подытожить, рассмотрим преимущества и слабые стороны профессии имидж-консультанта. К чему быть готовым и что самое интересное в этой работе?

К преимуществам можно отнести следующее:

Профессия становится все более востребованной. Высокий уровень дохода. Широкие возможности для карьеры. Реализация творческого потенциала.

Как всегда, не обойдется без минусов. Насколько они существенны, каждый решает для себя сам:

Необходимо потратить время и силы, чтобы создать себя имя. Возможен ненормированный рабочий день. Работа с людьми, а значит, возможны конфликты. Высокий уровень ответственности.