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Журналисты Bloomberg указали на новый жилищный тренд на фоне пандемии
Экономика
Журналисты Bloomberg указали на новый жилищный тренд на фоне пандемии
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 20 сентября. Пандемия подняла вопросы жилищного неравенства в мире.

Люди по всему миру начинают считать, что не смогут купить собственную квартиру или дом. Как полагают эксперты агентства Bloomberg, данная тенденция начала набирать обороты вместе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, сейчас рынок демонстрирует ценовой рост как в сегменте аренды, так и показывает повышение цен для покупки «квадратов».

Аналитики приходят к выводу, что новое поколение людей может столкнуться с тем, что не сможет решить данную проблему и приобрести свое жилье. Цены на недвижимость всегда были предметом дискуссий, однако в последнее время COVID-19 их разогнал, подчеркивают в Bloomberg.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер объясняет, что многим немцам фактически закрыт въезд в определенные районы столицы Германии, потому что они не могут позволить себе проживание в них. Он отмечает, что похожая ситуация складывается во многих мировых столицах.

Политики из разных уголков планеты предлагают и учреждение лимита под арендную плату, и особые спецналоги для тех, кто сдает жилье. Есть более радикальные элементы, которые голосуют за национализацию частной собственности и переформатирование офисов в жилье. На данный момент единственно верного разрешения проблемы еще не выработано, резюмируют авторы статьи.

Яркий пример тренда — бежавший из австралийской тюрьмы заключенный, который самостоятельно пришел к властям, так как коронавирус лишил его работы и возможности платить за жилье.

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цены жилье недвижимость пандемия
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