Член ОП РФ Аничкин обвинил в халатности продавших пермскому стрелку оружие

Санкт-Петербург, 20 сентября. Первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ Михаил Аничкин прокомментировал продажу оружия лицам, которые открывают стрельбу в учебных заведениях.

Член Общественной палаты России и общественного совета при МЧС и принял участие в пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». В рамках мероприятия обсуждалась трагедия, произошедшая в Перми 20 сентября. В одном из университетов студент устроил стрельбу из травматического оружия.

«У нас достаточно законы такие, они достаточно жестко регулируют рынок приобретения оружия. Вопрос тогда заключается в халатности тех лиц, которые осуществляют продажу оружия. А дальше по цепочке: тот, кто продает, тот, кто выдает разрешение на оружие, то есть это и медицина, и наша торговля, и так далее по цепочке», — заявил Аничкин.

Эксперт считает, что российскому законодательству не требуется ужесточение. По словам Аничкина, важно, чтобы те, кто отвечает за процедуры выдачи лицензии на оружие и его продажу, следовали этим законам.

«Это уже из другой области, это из области воспитания населения и того, что население должно как законопослушное население исполнять все законодательные нормы», — отметил он.

В Прикамье ранее объявили день траура в связи с последними событиями, когда во время стрельбы в Пермском госуниверситете пострадало более 20 человек. Виновником оказался 18-летний студент Тимур Б., который убил, по последним данным, восемь человек.

Похожий случай произошел в мае в Казани. Там 19-летний местный житель ворвался в здание школы, где открыл стрельбу по ученикам и работникам учреждения. В результате трагедии погибло восемь школьников и один учитель.