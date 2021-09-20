В Турции сносят дома сирийских беженцев, подвергшиеся нападениям националистов

Анкара, 20 сентября. Министерство внутренних дел Турции издало указ о сносе домов сирийских беженцев в столичном районе Алтындаг, где местные жители месяцем ранее устроили погромы.

По заявлению ведомства, здания, в которых поселились мигранты, были возведены без соответствующей лицензии и являются незаконными, а также препятствуют работам по расширению дорог. По этой причине было принято решение об их ликвидации, беженцам дали неделю на переезд в другие дома. Муниципальные власти подчеркнули, что не имеют никакого отношения к планируемому сносу зданий и инициатива всецело исходит от МВД.

Turkish ministry orders demolition of Syrians' homes weeks after racist attack https://t.co/DOmYHgDQQL — Mutlu Civiroglu (@mutludc) September 19, 2021

Погромы в этих кварталах произошли 11 августа после того, как 18-летний турок погиб в драке с сирийскими мигрантами, а его друг был доставлен в больницу. Этот инцидент спровоцировал беспорядки на улицах, в ходе которых сотни демонстрантов разгромили дома сирийцев. Многие беженцы покинули район по соображениям безопасности, некоторые из них получили ранения из-за нападений националистов. Эти события значительно ухудшили и без того негативное отношение граждан Турции к мигрантам.

В 2016 году Анкара достигла договоренности с ЕС о размещении на своей территории беженцев и предотвращении их проникновения в Европу в обмен на финансовую поддержку. По мере того как в стране увеличивалось их количество, которое сейчас составляет более 4 млн человек, возрастала и напряженность среди населения республики.

Власти Турции на фоне событий в Афганистане также заявили, что не будут брать на себя дополнительную ответственность и принимать очередную волну мигрантов, а «Республиканская народная партия» недавно вывесила на улицах Стамбула плакаты с надписью «Граница — это наша честь». Также правоохранительные органы страны усилили проведение рейдов в поисках приезжих-нелегалов, отправляя их в специальные центры для дальнейшей депортации.

#Turkey/#Greece: “President Recep Tayyip Erdogan said Sunday he will meet with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in New York City, during the session of the #UN General Assembly.” https://t.co/rmlaz12AQa — The WannabeWonk (@PotempkinBrain) September 20, 2021

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, куда мигранты регулярно пытаются прорваться с турецкой территории, на прошлой неделе выразил обеспокоенность по поводу возможного наплыва афганцев. Он заявил, что страны ЕС должны оказать финансовую помощь Анкаре, которая сдерживает поток беженцев в Европу, а также призвал разработать механизмы возвращения приезжих в те страны, откуда они прибывают.

Как сообщается, вопрос противодействия проникновению нелегалов будет одной из главных тем, которую Мицотакис обсудит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.