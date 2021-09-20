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Житель Хакассии спас из горящего дома сестру

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 14:44
Общество
Житель Хакассии спас из горящего дома сестру
ГУ МЧС по Вологодской области

Абакан, 20 сентября. Мужчина в селе Имек Таштыпского района вытащил 42-летнюю сестру из горящего частного дома. Об этом сообщает МЧС России по Республике Хакасия.

Вечером в четырехквартирном доме произошло возгорание. Местные жители позвонили в экстренные службы и сообщили о ЧП.

До прибытия пожарных один из мужчин вынес свою сестру из горящего дома. По словам местного жителя, на месте инцидента он оказался случайно.

Огонь охватил 36 квадратных метров: пылала крыша и веранда здания. Для ликвидации пожара сотрудникам МЧС потребовался час. Предполагается, что возгорание произошло из-за неаккуратного обращения с огнем.

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Новосибирске, сообщал телеканал «360». Возгорание началось на третьем этаже из-за электроплиты.

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