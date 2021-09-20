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Трудный подъем по утрам может говорить о болезни печени
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Трудный подъем по утрам может говорить о болезни печени

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 14:43
Общество
Трудный подъем по утрам может говорить о болезни печени
pixabay.com

Вашингтон, 20 сентября. Трудности пробуждения по утрам могут свидетельствовать о развитии неалкогольной жировой болезни печени, выяснили ученые из США.

Заболевание часто протекает почти без симптомов, отметили исследователи из Университетской клиники Темпл в Филадельфии. Из-за этого человек замечает болезнь уже на позднем этапе, когда лечение становится сложнее и повышаются риски летального исхода, сообщает Daily Express.

Одним из признаков развития жировой болезни печени является трудный подъем по утрам. Также о заболевании может говорить дискомфорт в правом верхнем углу живота, тошнота, вздутие, артериальная гипертония. При подобных симптомах рекомендуется обратиться к врачу и пройти медицинский осмотр. Причинами болезни являются ожирение и повышенный уровень сахара в крови.

Высокие показатели сахара в крови могут также свидетельствовать о развитии диабета. Специалисты American Diabetes Association ранее назвали кожные признаки заболевания.

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печень болезнь признаки
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