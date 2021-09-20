Пушков призвал доработать закон о владении оружием после стрельбы в Перми

Москва, 20 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал стрельбу в пермском вузе, жертвами которой стали шесть человек.

По словам члена Совета Федерации, необходимо как минимум ввести более высокую и жесткую возрастную планку для приобретения огнестрельного оружия. Действующий сейчас закон оставил много исключений, хотя и установил планку в 21 год, пишет Пушков.

«С 18 лет дается право на получение лицензии на приобретение огнестрельного оружия для занятий спортом. Насколько это оправдано? 18 лет — слишком незрелый возраст», — высказался сенатор в Telegram-канале.

Пушков напомнил, что казанскому стрелку Ильназу Галявиеву было 19 лет, когда он совершил вооруженное нападение на школу.

«Закон нуждается в дальнейшей доработке с тем, чтобы в полной мере отвечать требованиям безопасности в мире социальных сетей, через которые и происходит глобализация такого рода преступлений. А подвержены ей прежде всего подростки и совсем молодые люди», — заключил политик.

Утром 20 сентября злоумышленник вошел в здание Пермского государственного университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу по людям. В результате он убил шесть человек, еще 28 получили травмы, пишет НСН. Сейчас 11 пострадавших находятся в больнице. Сотрудники спецслужб ранили стрелка ответными выстрелами, сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее был опубликован полный список получивших ранения при стрельбе в пермском вузе.