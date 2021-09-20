Источник ФАН опроверг информацию о смерти пермского стрелка

Пермь, 20 сентября. Тимур Б, который сегодня утром устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета (ПГНИУ), все еще жив, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что стрелок скончался от огнестрельного ранения, которое он получил в результате задержания.

«Живой. Не подтверждают в больнице информацию о смерти», — сказал собеседник издания.

Сегодня утром, около 11:00 по местному времени 18-летний Тимур Б. вошел в здание вуза с боевым ружьем и начал вести беспорядочную стрельбу по студентам и работникам университета. Прибывший на место сотрудник ДПС ГИБДД смог обезвредить стрелявшего выстрелом в грудную область. Сейчас Тимур находится в критическом состоянии в госпитале.