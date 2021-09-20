Милонов посоветовал КПРФ избавиться от кандидатов, поддержанных «Умным голосованием»

Раньше было впечатление, что компартия России поддерживала ее воссоединение с Крымом, однако, судя по последним событиям, это совсем не так. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Умное голосование» развалилось накануне выборов из-за решения мировых IT-гигантов пойти на требования властей РФ и закрыть доступ к ресурсам ФБК1 (признан иностранным агентом и экстремистской организацией). В первую очередь это ударило по кандидатам от КПРФ, которые массово скупали места в распространяемых командой Алексея Навального списках УГ — как на федеральном уровне, так и в регионах (широкую огласку в этой связи получили случаи с кандидатами Николаем Бондаренко и Валерием Рашкиным). Возвращать деньги Леонид Волков и его компания отказались наотрез: ведь «предательство» Google и Apple, по их мнению, является «форс-мажором».

«Вся эта ситуация очень плоха для коммунистической партии, — заметил Милонов. — Поскольку ее кандидаты, которые сейчас поддерживали ФБК, должны быть, по сути, сняты с выборов! То же самое, кстати, касается одного из Вишневских — того, который Лазаревич. Все эти люди вступили в соглашение — материальное или нематериальное — с экстремистской организацией, когда попросили поддержки от этого так называемого «Умного голосования»!»

По словам парламентария, этого достаточно, чтобы получить запрет на участие в избирательной кампании.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Странно, что Геннадий Андреевич Зюганов — человек, настроенный весьма патриотично — позволяет таким людям числиться в рядах его партии, — сказал депутат. — Я всегда думал, что компартия поддерживает как крымский, так и другие весьма важные для нашего государства вопросы, но, по всей видимости, это не так. Ведь согласившись участвовать в «Умном голосовании», кандидаты автоматически озвучивают свое неприятие нахождения Крыма в составе России. Пускай теперь сдают документы обратно в ЦИК!»

По словам собеседника ФАН, в рядах КПРФ есть разные люди.

«Есть те, что настроены патриотично, но есть и другие: любители современных левацких движений, проповедники «нового социализма», — заметил Милонов. — И в этом они ничем не отличаются от той же самой Демпартии США. Все эти троцкисты, марксисты, необольшевики — настоящий позор для КПРФ. Я бы рекомендовал руководству компартии избавиться от кандидатов, поддержанных «Умным голосованием», чтобы спасти свою репутацию».

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов проголосовал на выборах и призвал петербуржцев вакцинироваться.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.