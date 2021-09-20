Актриса Екатерина Климова доказала, что даже утром можно выглядеть прекрасно

Москва, 20 сентября. 43-летняя российская актриса Екатерина Климова, находясь на своей кухне, рассказала, какой кофе любит пить с утра. Климова чудеснейшим образом умудряется совмещать кинокарьеру, воспитание четверых детей и поддержание себя в прекрасной форме. На странице в Instagram она выложила свежий снимок с кухни своей квартиры. По ее словам, на фото — ее традиционный утренний ритуал, варка кофе в турке. Климова хлопотала над плитой в черном пижамном костюме, кокетливо обнажив часть груди и засветив черный бюстгальтер. «Люблю крепкий кофе с лимоном и без сахара, а какой кофе предпочитаете вы?» — заигрывая с подписчиками, спросила она.

Подписчики не только поделились своими рецептами, но и сделали актрисе немало комплиментов. Устоять перед ее красотой было сложно:

«Просто лучшая Екатерина, которую я знаю с детства»; «Прекрасно выглядите»; «Красавица Екатерина»; «Роскошная женщина!»; «Красавица с самого утра!»

Как упоминалось выше, артистка — прекрасная мать. У Климовой два сына и две дочери. Старшая родилась в первом браке с Ильей Хорошиловым, сейчас Елизавете 19 лет, она учится в МГУ.

Сыновья Матвей и Корней появились в браке с актером Игорем Петренко. Юношам по 15 и 13 лет соответственно, а вот младшая дочь артистки, Белла, родилась от третьего мужа Екатерины — Гелы Месхи, в октябре девочке будет шесть лет.

Ранее сообщалось, как актриса выложила фотографию из поездки со всеми своими детьми.