Актриса Екатерина Климова доказала, что даже утром можно выглядеть прекрасно

Москва, 20 сентября. 43-летняя российская актриса Екатерина Климова, находясь на своей кухне, рассказала, какой кофе любит пить с утра.
Климова чудеснейшим образом умудряется совмещать кинокарьеру, воспитание четверых детей и поддержание себя в прекрасной форме. На странице в Instagram она выложила свежий снимок с кухни своей квартиры. По ее словам, на фото — ее традиционный утренний ритуал, варка кофе в турке.
Климова хлопотала над плитой в черном пижамном костюме, кокетливо обнажив часть груди и засветив черный бюстгальтер.
«Люблю крепкий кофе с лимоном и без сахара, а какой кофе предпочитаете вы?» — заигрывая с подписчиками, спросила она.
Подписчики не только поделились своими рецептами, но и сделали актрисе немало комплиментов. Устоять перед ее красотой было сложно:
«Просто лучшая Екатерина, которую я знаю с детства»;
«Прекрасно выглядите»;
«Красавица Екатерина»;
«Роскошная женщина!»;
«Красавица с самого утра!»
Как упоминалось выше, артистка — прекрасная мать. У Климовой два сына и две дочери. Старшая родилась в первом браке с Ильей Хорошиловым, сейчас Елизавете 19 лет, она учится в МГУ.
Сыновья Матвей и Корней появились в браке с актером Игорем Петренко. Юношам по 15 и 13 лет соответственно, а вот младшая дочь артистки, Белла, родилась от третьего мужа Екатерины — Гелы Месхи, в октябре девочке будет шесть лет.
Ранее сообщалось, как актриса выложила фотографию из поездки со всеми своими детьми.