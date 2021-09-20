Политолог Прокопчук отметил ориентированность политики Беглова на «простого человека»

Северная столица хорошеет и богатеет с каждым годом благодаря своему губернатору Александру Беглову — и даже пандемия коронавируса не смогла преломить этот тренд. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Правительство Санкт-Петербурга внесло корректировку в проект городского бюджета на 2021 год. Согласно документу объем региональной казны увеличится на 130,8 миллиарда рублей, расходы — на 44,7 миллиарда рублей, а дефицит снизится на 86,1 миллиарда рублей. Дополнительные 15 миллиардов пришли из федерального бюджета.

Расходовать появившиеся деньги правительство намерено на нужды жителей города: на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, на ежемесячные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет, на программу модернизации первичного звена здравоохранения и на помощь пациентам с коронавирусом. Также 8 миллиардов рублей будут направлены на улучшение жилищных условий петербуржцев.

«В очередной раз я поражаюсь тому, насколько политика Александра Беглова ориентирована на простого человека, — признался Прокопчук. — Мне лично сложно представить такое в других регионах, ведь там зачастую появление незапланированных доходов бюджета никак не сказывается на улучшении благосостояния народа. Деньги уходят на всякую показуху или просто кладутся куда-нибудь «в копилку» на черный день, когда денег в региональной казне будет не хватать».

По словам политолога, подобная стратегия говорит о недостаточной осведомленности глав субъектов федерации о нуждах населения или о банальной «нехватке эмпатии».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«А вот Беглов знает свое дело, — заявил эксперт. — И сочувствия в сердце у него хватает на всех, кто в этом нуждается. Помочь «ковидным» пациентам — это сильный и честный ход, который не будет забыт петербуржцами. И он далеко не первый: ранее наш губернатор превратил выставочный комплекс «Ленэкспо» в гигантский госпиталь для больных коронавирусом, презрев его «элитный» статус и отдав в пользование тем, кому он больше всего нужен».

В эту же «обойму» собеседник ФАН определяет и программу модернизации первичного звена здравоохранения.

«В условиях эпидемии это крайне важно, — подчеркивает Прокопчук. — Беглов не только чуткий и заботливый человек, но и мудрый управленец и финансист, который осознает, что каждый сэкономленный на этой сфере рубль аукнется сотнями долларов во всех остальных. Люди — это кровь экономики, и если они выходят из строя, «вытекая» из нее на кладбище, та, в свою очередь, оказывается в коме или на том свете».

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что губернатор Беглов доведет годовой бюджет Петербурга до триллиона рублей.