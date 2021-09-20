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МИД Украины: Зеленский намерен поднять «крымский вопрос» на Генассамблее ООН
Политика
МИД Украины: Зеленский намерен поднять «крымский вопрос» на Генассамблее ООН
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить «крымский вопрос» в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Планами Зеленского Кулеба поделился в пресс-релизе украинского международного ведомства. По словам чиновника, украинский лидер намерен выступить с обращением к международному сообществу с призывами помочь Киеву «вернуть» полуостров.

«Во-первых, мы очень успешно запустили "Крымскую платформу" (проект Киева по привлечению поддержки для территориальных притязаний Украины. — Прим. ФАН). Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему», — подчеркнул Кулеба.

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в полном соответствии с нормами международного права по итогам референдума. Подавляющее большинство жителей региона высказалось в пользу возвращения региона на историческую родину.

Официальный Киев пытался саботировать парламентские выборы на полуострове, проходившие с 17 по 19 сентября и откровенно угрожал крымчанам. Однако, по словам сенатора Ольги Ковитиди, деструктивное поведение команды Зеленского только увеличило явку и сделало выборы еще более легитимными. Как пишет НСН, в самом крымском парламенте рассмеялись в ответ на очередные санкции СНБО.

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