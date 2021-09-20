Грузовые поезда дочерней компании «Русала» столкнулись в Гвинее

Конакри, 20 сентября. Два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании «Русала» — Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), столкнулись в Гвинее, один человек погиб, передает издание Guinee7.

Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Трагический инцидент произошел рано утром по местному времени. Во время движения один из поездов вышел из строя, однако о его неполадках не сообщили. В результате второй поезд, следовавший по тому же пути, столкнулся с ним.

Banlieue de Conakry. Deux trains entrent en collision, bilan : 1 mort 4 blessés https://t.co/2WXWBEPk7W — guinee7.com (@guinee7com) September 20, 2021

Аналогичный инцидент произошел ранее в Забайкальском крае. Там два грузовых поезда протаранили друг друга на перегоне Алеур — Бушулей, после этого десять вагонов сошли с рельсов. В результате ЧП никто не пострадал, последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать.