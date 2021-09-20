Растущий сегмент: эксперты обсудили перспективы производства российского виски

Рынок продаж крепкого алкоголя в России меняется: вслед за снижением потребительского интереса к водке люди все больше приобретают такие напитки, как ром, коньяк или виски. Тенденцию вовремя заметила компания Beluga Group, объявившая о намерении разработать рецептуру российского виски. Насколько реалистично импортозамещение этого вида алкоголя в нашей стране, ФАН обсудил с экспертами, подробности — в материале.

Место виски на рынке

Перемены в приоритетах Beluga Group, которая традиционно ассоциируется с водкой, вполне понятны. Как отметил в комментарии для издания руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, процентное соотношение российского и импортного виски меняется в последние годы.

«На самом деле этот напиток — растущий. На сегодняшний день российский виски занимает уже 35% рынка. И только 65% — это импортный виски, который еще пять лет назад занимал практически 100%. Сегодня практически весь виски производится в России из ввозимых в страну висковых дистиллятов, то есть их сюда ввозят и уже здесь доводят до ума, бутилируют, — отметил специалист. — В ближайшее время будут активно развиваться программы производства виски полного цикла. Они уже есть, например, в Дагестане, где компания «Виски России» производит небольшой объем. Более того, сейчас производители коньяка из импортных коньячных дистиллятов будут тоже создавать производственную базу на висковом рынке».

Через семь лет в стране будет законодательно запрещено использовать импортные коньячные дистилляты, а объема нынешних российских виноградников хватает только под 20% отечественного коньяка. Таким образом, считает Вадим Дробиз, российский коньяк, который высвободит рынок, будет замещен виски нашего производства, в том числе продукцией Beluga Group, у которой хорошие перспективы в этом сегменте.

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Стагнация водочного сегмента

Директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максим Черниговский уверен, что нынешний спрос на виски будет сохраняться в ближайшие годы.

«Объем продаж крепкого импортного алкоголя, если говорить о виски, растет, так что интерес Beluga Group к этому ассортиментному сегменту понятен. Тем более, компания много и, на мой взгляд, удачно работает именно в области импортозамещения, если говорить о производстве алкогольной продукции на заводах, расположенных на территории России. Так что считаю этот проект перспективным. Спросом данная продукция пользуется, потому что в структуре продаж крепкого алкоголя наметились изменения: за последние пять-шесть лет продажи водки падают, а продажи как раз крепкого импортного алкоголя растут. То, что Beluga Group хочет занять свое место в этом сегменте, — совершенно правильная позиция», — утверждает Максим Черниговский.

То, что объем продаж водки в России снижается на 1-2% с каждым годом, — факт. Однако назвать сегмент водочной продукции стагнирующим однозначно нельзя: как заверяют эксперты, по культурно-историческим и ценовым причинам напиток еще долгое время будет занимать лидирующее место на рынке.

«Никто не стагнирует, доля виски очень невелика на рынке. Если объем рынка крепкого алкоголя достигает в России 1,1 млрд в год, то доля виски — не более 50 млн литров. В основном господствует водка — она занимает 70%. Даже то, что у водки 1-2% падения, — ерунда, ведь она занимает 750 млн литров рынка крепкого алкоголя. Коньяк — примерно 120 млн, крепкие ликероводочные изделия — порядка 85 млн литров. Так что виски — растущая категория, но господствовать в России будет только водка», — заключил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее экономист Андрей Марголин заявил, что Россия в последние годы значительно повысила качество алкогольной продукции, которая получила экспортный потенциал. По его мнению, некоторые российские компании имеют перспективы занять нишу на мировом рынке спиртного, так как уже получили признание у отечественной аудитории.