В Твери сбитую машиной собаку выписали из ветклиники

Тверь, 20 сентября. В связи с улучшением самочувствия животное выписали из ветклиники. Собака попала в больницу после того, как ее сбил водитель автомобиля Hyundai Tucson на заправке.

Пострадавшую в результате наезда собаку доставили в клинику с переломом таза. Ветеринары прооперировали четвероного пациента, поэтому сейчас его жизни ничего не угрожает. Из больницы животное направят на платную передержку.

В Сети появилось видео выписки пострадавшей при наезде авто собаки. На кадрах видно, что она чувствует себя хорошо.

В конце июня спасатели вытащили из Москвы-реки собаку, сообщало издание РИАМО. На спецкатере четвероного питомца доставили на берег.