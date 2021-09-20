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Ростовчанам объяснили, можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа
Общество
Ростовчанам объяснили, можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа
Федеральное агентство новостей  /  Анна Агибалова

Ростов-на-Дону, 20 сентября. В министерстве здравоохранения Ростовской области объяснили, можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа, ведь до конца текущего года в региональном Минздраве планируют привить от гриппа 2,4 млн дончан.

Как отметил глава донского здравоохранения Юрий Кобзев, дончане могут не переживать на тему прививочных компаний против гриппа и коронавируса.

«Согласно рекомендациям иммунологов, интервал между прививками должен составлять один месяц. Сегодня Ростовская область располагает несколькими вакцинами от гриппа. Первая — CoviVak, вторая — Ультрикс Квадри», — сказал Кобзев во время интервью областному ТВ каналу.

Министр здравоохранения также отметил, что вакцина на сегодня является единственным способом спасти человеческую жизнь.

«Безусловно, некоторые люди и после прививки попадают в больницы, но никто из них не оказывается в реанимации», — подчеркнул министр.

В настоящее время от гриппа прививку получили уже 25 тысяч дончан, еще более миллиона доз ждут жителей региона. От коронавируса привито 1,4 млн жителей области.

Ранее ФАН сообщал, что совместимость вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции обсуждают в Министерстве здравоохранения России. Решение о том, можно ли делать одновременно прививку от коронавируса и гриппа, еще не принято. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Алтайский край. 

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кобзев ростов на дону прививки от гриппа
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