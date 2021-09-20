Момент продажи патронов пермскому стрелку попал на видео

Пермь, 20 сентября. Видео с камеры наблюдения из оружейного магазина, в котором пермский стрелок приобретал патроны, появилось в Сети.

На кадрах видно, как Тимур Б. стоит на кассе и ждет, пока сотрудник торговой точки закончит оформление заказа. Ролик датирован 27 августа. По имеющимся данным, в этот день стрелок купил более сотни боевых патронов.

Ранее в Росгвардии заявили, что Тимур приобрел огнестрельное оружие легально. У него была лицензия.

Сегодня утром злоумышленник расстрелял студентов и сотрудников Пермского государственного университета (ПГНИУ). В результате нападения пострадали 28 человек, еще шестеро погибли.