Банк России обновил официальные курсы валют на 21 сентября

Москва, 20 сентября. Курс российской валюты опустился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США выросла на 77,13 копейки и составила 73,33 рубля за доллар. Европейская валюта подорожала на 41,71 копейки, до 85,88 рубля за единицу.

Торги Московской биржи также открылись ростом основных иностранных валют. Доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии поднялся на 19 копеек, до 73,04 рубля. Биржевой курс евро увеличился на 6 копеек, до 85,47 рубля, следует из данных торговой площадки.

Вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19 является одной главных угроз российской валюте осенью 2021 года. На это обратила внимание аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.