Прошли те времена, когда татуировки делали втайне от родителей на квартире у друзей. Тату-мастер ― интересная и востребованная профессия. Хороший специалист работает по рекомендациям и не испытывает недостатка в клиентах.

В чем состоит профессионализм татуировщика, где учиться, какие плюсы и минусы вас ждут ― рассмотрим далее.

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Два слова о татуировках

Изображения на теле можно считать одним из самых древних проявлений креативных способностей человека. Татуировка появилась во времена первобытных людей. В разные периоды истории человечества она служила знаком отличия, защитой от злых духов, средством самовыражения. Этимология слова «татуировка» восходит к французскому глаголу «tatouer» ― наносить изображение, а он, в свою очередь, к полинезийскому «татау», что дословно означает «рисунок на коже человека».

Татуировки были распространены по всему миру, причем едва ли не в каждом регионе появились самостоятельно. При этом люди с темной кожей наносили изображения путем шрамирования, то есть сначала делали надрезы, а уже в раны наносили красящее вещество. И таким образом рисунок получался объемным. Для татуирования белой кожи использовали красящий пигмент, который наносили прямо на нее.

Одни из самых древних татуировок ― полинезийские. Их выполняли сажей, которую вбивали под кожу с помощью акульих зубов. Столь же древними считаются татуировки алтайских народов. Эта традиция существовала еще в VI веке до н. э., что было подтверждено в ходе археологических раскопок на Алтае. Так, в 1993 году в урочище Укок группа российских археологов обнаружила мумию женщины 28–30 лет, которую назвали «принцессой Укока» или «Алтайской принцессой». Такое название дали вследствие обнаружения богатых одежд, сложной прически и многочисленных татуировок, что свидетельствует о высоком социальном статусе умершей.

Итак, татуировки и, соответственно, искусство их нанесения существовали еще в древности. Правда, в дальнейшем с распространением христианства изображения на теле оказались под запретом. Законы церкви были весьма суровы, и татуировки ушли в небытие. Вновь они появились благодаря развитию мореплавания. Моряки наносили изображения на тело в надежде, что это защитит их от бед в плаваниях. Для представителей высшего общества татуировки были под запретом. Забавно об этом пишет Жюль Верн в своем романе «Дети капитана Гранта». Один из героев книги, Жак Паганель, знаменитый географ, получил татуировку от индейского вождя в качестве благодарности и отличия. В дальнейшем это происшествие спасло ему и его товарищам жизнь, но бедный Паганель очень стеснялся рисунка на груди и ходил застегнутым на все пуговицы.

С тех пор искусство татуировки уже никуда не уходило. В молодежных субкультурах изображения на теле служат средством самовыражения. Нельзя не отметить распространение татуировок среди заключенных, в частности в СССР. Тюремная татуировка ― своеобразный язык, который знающему человек нес вполне конкретное сообщение.

Сегодня татуировку может сделать любой, достаточно придумать идею и найти «своего» тату-мастера, который поможет ее доработать и воплотить.

Федеральное агентство новостей /

Как стать тату-мастером

Профессия тату-мастера подходит тем, у кого есть, прежде всего, способность к рисованию, креативность, отличное восприятие цвета. Навыки академического рисунка тоже пригодятся. Кроме этого, важна точность движений, развитая мелкая моторика и отличный глазомер. Если вы хотите развивать в себе художественные навыки, рисовать нужно как можно больше. Геометрические орнаменты, портреты, черно-белые и цветные композиции ― такая практика поможет развить глазомер и воображение. Тщательная работа над композицией способствует усидчивости и умению концентрироваться на монотонной работе.

Мастер соблюдает все правила санитарной безопасности и владеет техникой дезинфекции инструментов. Знание свойств красителей, владение техниками татуажа, художественная разработка сюжетов ― все это тоже компетенции хорошего специалиста. Пригодятся в работе и знания в области медицины, например, аллергических реакций и первой помощи. Когда тату закончено, мастер должен наложить первичную повязку и дать клиенту рекомендации по уходу за татуировкой.

И, наконец, необходимо отучиться на курсах тату-мастеров. Обучение длится несколько недель и включает в себя несколько направлений:

конструкция и особенности использования татуировочной техники;

цветовые сочетания и комбинации пигментов;

правила обустройства рабочего места;

методы стерилизации инструмента, составы и растворы, санитарные нормативы;

последние тенденции и стили, история татуировки;

практическая работа под руководством опытного мастера.

Работа и зарплата тату-мастера

Что касается работы, то после окончания обучения есть несколько вариантов. Первый ― работа под руководством наставника. Доход будет не очень высоким, но зато будет возможность получить практические советы, обрести уверенность в себе, понять, как лучше взаимодействовать с клиентом и сделать собственное портфолио, которое потом можно использовать как примеры работ.

Второй вариант ― собственно, полноценная работа. И здесь также есть два пути: устроиться в тату-салон либо работать только на себя. И тот, и другой имеет свои плюсы и минусы. Если вы хотите работать полностью самостоятельно, то вам самому придется искать мастерскую, оборудовать рабочее место, вникать в тонкости аренды, закупать материалы и технику и, конечно, рекламировать себя. Правда, и доход будет полностью вашим. Вариант с тату-салоном решает сразу несколько из перечисленных вопросов: этим будет заниматься работодатель. При этом у вас будет либо фиксированный оклад, либо процент с каждого сеанса.

Татуировщик с опытом, который работает в салоне, зарабатывает от 7 000 до 20 000 за татуировку. Если он пользуется популярностью у клиентов, то может установить сколь угодно высокую цену. Средняя стоимость часа работы профессионального тату-мастера в Москве около 5 000 рублей, а в Санкт-Петербурге примерно 4 000 рублей. Опытный мастер, у которого нет проблем с поиском клиентов, может зарабатывать от 120 000 до 170 000 рублей. Период самых высоких заработков ― с конца весны до середины лета.

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Плюсы и минусы профессии тату-мастера

Самое главное преимущество ― возможность превратить хобби в работу и творчески реализовываться. Вы будете заниматься любимым делом, которое никогда не надоедает и редко превращается в рутину. Поначалу придется много работать, чтобы набрать клиентскую базу, но впоследствии вы сможете составить удобный для себя график работы. И, конечно, с опытом придет и высокий доход. Чем сложнее и профессиональнее ваша работа, тем более высокую цену вы сможете установить на свои услуги.

В качестве минусов можно упомянуть факт постоянного взаимодействия с клиентами. Соответственно, возможны конфликты и разные неприятные ситуации. В начале карьеры вам придется потратить силы, время и деньги на обучение и продвижение. Вам нужно будет заявить о себе, придется работать в социальных сетях, возможно, пройти соответствующие обучение. Еще одним минусом является некоторая нестабильность заработков из-за «провалов» в спросе.