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Власти Ленобласти ввели ПЦР-тесты для посещения пациентов в больницах
Общество
Власти Ленобласти ввели ПЦР-тесты для посещения пациентов в больницах
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 20 сентября. Власти Ленинградской области ввели новые коронавирусные требования. Жители должны будут сдавать ПЦР-тесты для посещения пациентов в больницах.

Новые ограничительные меры ввели в Ленинградской области на фоне распространения коронавирусной инфекции. Только близкие родственники смогут навещать пациентов, которые лежат в больницах. Для этого граждане должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или документ о перенесенном заболевании.

Если человек не сделал прививку от коронавируса и не болел, то ему необходимо показать результат теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посещения стационара. Кроме того, родственники должны приходить к больному по одному. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 19 744 человек в 85 регионах страны за последние сутки, сообщалось ранее. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,4% из них.

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больница коронавирус пцр-тест
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