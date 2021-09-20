Офицер группы «Альфа» рассказал, как в России остановить поклонников «Колумбайна»

Сегодня в Перми произошла очередная трагедия — 18-летний студент устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В Следственном комитете сообщили, что число жертв достигло восьми человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется, заведено уголовное дело по статье «Убийство». Стрелка задержали, приехавшие на вызов сотрудники ГИБДД УМВД. Он оказал сопротивление и был ранен.

Занятия в школах, техникумах и колледжах Прикамья отменяются 20 сентября в связи со стрельбой в здании пермского госуниверситета (ПГНИУ), сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства региона. В минобрнауки региона отметили, что за понедельник образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности: в учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей, необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

Это уже второй подобный случай за 2021 год. Первый инцидент произошел 11 мая 2021 года в Казани в гимназии №175. В результате взрыва и стрельбы погибли девять человек, 32 — пострадали. Нападавший был задержан.

Подполковник ФСБ в отставке, бывший сотрудник Управления «А» Центра специального назначения, президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что нужно делать, чтобы остановить последователей субкультуры «Колумбайн».

«К сожалению, на данный момент в этом направлении сделано не так много, как бы хотелось. Кроме того, нужно констатировать, что в последние несколько лет количество таких преступлений растет, их частота увеличивается. Сегодня предпринимаются серьезные меры по предотвращению подобного рода преступлений, поскольку эта проблема стоит наряду с борьбой с терроризмом. Сейчас получается, что подобных инцидентов в учебных заведениях стало больше, чем террористических актов в стране», — сообщил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

По словам Алексея Филатова, для начала нужно разработать методику, которая бы позволила выявлять будущих «стрелков».

«Есть два способа, как противостоять таким преступлениям, — профилактика на дальних поступях и профессиональная охрана во всех учебных заведениях. Сейчас разрабатываются с использованием цифровых методик специальные программы, в том числе и экспертным сообществом. Это потребует не только больших денежных вложений, но и серьезной работы. Поскольку преступник из Перми довольно долго готовился совершить преступление, но никто должным образом не отреагировал, не доложил куда следует, поэтому человек вышел и начал стрелять. Это очень серьезная работа. Я думаю, что власть вынуждена будет сейчас пойти на создание специального органа, который будет считывать настроения в основном молодых людей до 25–28 лет. Поскольку молодые люди белее безрассудны, а также не так сильно ценят свою жизнь, как более старшее поколение. Поэтому думаю, что будут разработаны методики, которые позволят обнаружить какие-то отклонения в поведении молодого человека. И при критическом их наборе будут проводиться беседы с психологом, в плоть до медицинского вмешательства», — сказал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Также офицер отметил, что необходимо в учебных заведениях организовать профессиональную охрану, которая была бы способна остановить стрелков-одиночек и предотвратить трагедию.

«Что касается второго пункта, который уже оскомину набил экспертному сообществу, — это то, ради чего после 2004 года, когда произошли события в Беслане, организовывалась охрана учебных заведений. Вылилось это в то, что сегодня охранником-сторожем-пенсионером работают люди, которые просто сидят на посту и фиксируют, сколько людей проходит в здание, а в лучшем случае — нажимает на кнопку «экстренного вызова». Как правило, они лишь не пускают в учебное заведение родителей, чем вызывают массу нареканий и конфликтов. Однако охрана должна быть организована таким образом, чтобы предотвратить проникновение преступников-одиночек. Любая профессиональная охрана справилась бы с этим. Нужно ставить профессиональную охрану, такую, которая, например, стоит на входах в хорошие деловые центры. Нужно прийти к тому, чтобы охрана была организована таким образом, чтобы одиночка с помповым ружьем не смог ее пройти. Это по силам сделать, о чем постоянно говорят эксперты», — резюмировал Алексей Филатов.

Первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП России Михаил Аничкин высказался о трагедии, произошедшей в Перми утром 20 сентября. По его словам, «стрелок» вынашивал план нападения.