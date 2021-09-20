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Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» перехватили крылатые ракеты «противника» на учениях в Крыму

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 14:02
Армия
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» перехватили крылатые ракеты «противника» на учениях в Крыму
Фото пресс-службы ЗВО

Симферополь, 20 сентября. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» развернули в Крыму учения, сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

В рамках тренировочных мероприятий военнослужащие выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника. Боеприпасы, совершающие полет на различной высоте и скорости, были смоделированы электронным способом.

Ранее сообщалось, что силы Военно-морского флота России развернули тактические учения в акватории Черного моря, задействовав порядка 20 кораблей и подводных лодок. Суда вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения ракетных и артиллерийских стрельб. Также экипажам предстоит выполнить задачи по обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника.

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россия учения крым вс рф
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