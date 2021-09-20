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Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи
Спорт
Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи
vk.com  /  Сборная России по футболу

Москва, 20 сентября. Форвард «Зенита» Артем Дзюба и хавбек «Химок» Денис Глушаков были включены в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

В расширенном составе также оказались пять вратарей, десять защитников, 14 полузащитников и пять нападающих, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter-аккаунте.

В августе Российский футбольный союз объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Специалист сменил Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на прошедшем Евро-2020. На сентябрьские матчи против сборных Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0) Дзюба и Глушаков вызваны не были.

В октябрьских матчах сборная России встретится с командами Словакии и Словении, передает «Вечерняя Москва». В настоящее время команда занимает вторую строчку в группе, уступаю по дополнительным показателям сборной Хорватии.

Ранее Карпин объяснил, почему защитник Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в сборной России и сконцентрироваться на игре в московском ЦСКА.

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Все новости / Спорт / Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи
футбол Артем Дзюба Денис Глушаков сборная россии чм-2022
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