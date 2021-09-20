Андрей Аршавин назвал форварда Месси чужеродным элементом «ПСЖ»

Санкт-Петербург, 20 сентября. Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался на тему того, почему новичок «ПСЖ» пока не может себя проявить в составе парижан.

Аршавин обратил внимание на то, что парижский клуб всегда играл по схеме 4-3-3 — в такой расстановке аргентинский нападающий играет на фланге, из-за чего он, Неймар и Килиан Мбаппе почти не обороняются. По его мнению, Месси долго владеет мячом.

«Месси сейчас чужеродный элемент? На мой взгляд, да. У Месси очень много мяч по времени, а «ПСЖ» по стилю был направлен на мощь, быстроту. Месси же любит повозиться с мячом», — отметил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Экс-игрок сине-бело-голубых также отметил, что у главного тренера Маурисио Почеттино сейчас больше сложностей, чем радости от трансфера аргентинца, сообщает телеканал «360».

Напомним, в середине августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. Согласно информации L'Equipe, звезда сборной Аргентины в первый год заработает 30 млн евро, далее зарплата футболиста увеличится на 10 млн евро. Месси дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура Лиги 1 против «Реймса».