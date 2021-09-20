После серии подземных толчков на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана

Извержению вулкана Кумбре-Вьеха предшествовала сейсмическая активность, что позволило эвакуировать и отправить в пункты временного размещения более пяти тысяч человек.

Накануне события Национальный географический институт Испании сообщил, что его ученые за прошедшую неделю зафиксировали более 22 тысяч подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8 в природном парке Кумбре-Вьеха, где и располагается одноименный вулкан.

Все жители близлежащих домов, включая туристов, были эвакуированы в места временного размещения. Дороги были перекрыты, а движение ограничено. Всего на острове проживают около 85 тысяч человек.

Вулкан поднял в воздух огромные столбы дыма, а огненная лава начала медленно растекаться вокруг, разрушая дороги и угрожающе приближаясь к деревушкам.

На данный момент стихией уже было разрушено порядка ста жилых домов, сообщений о пострадавших нет. Огненная масса движется в сторону моря со скоростью около 700 м/час. Два потока проходят по малонаселенной покрытой лесами территории. Власти заявляют, что потоки скорее всего соединятся до того, как достигнут моря. Вокруг эпицентра круглосуточно работают спасатели и специальные службы.

«Мы ждали это извержение, и как только оно началось здесь, на острове Ла-Пальма, мы следим за активностью самого вулкана с помощью измерений содержания диоксида серы. Мы курсируем на автомобиле, объезжаем остров, чтобы обнаружить диоксид серы, выделяемый через вулканический шлейф, который испускается по всему периметру. Также, с самого начала извержения мы проводим тепловизионную съемку, собираем образцы пепла каждый час, чтобы следить за эволюцией сейсмической активности», — сообщил Герман Падилья, исследователь Вулканологического института Канарских островов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал, что власти страны обеспечат безопасность жителей острова Ла-Пальма и туристов. Глава кабмина Испании прибыл на Канары, отменив запланированную поездку в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. Премьер Испании поблагодарил ученых за своевременное предупреждение о возможном извержении вулкана, что позволило подготовиться к возможным последствиям и заранее направить в регион достаточное количество сотрудников гражданской защиты, пожарных, а также подразделения военных для борьбы с ЧС.

Остров Ла-Пальма имеет вулканическое происхождение, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.