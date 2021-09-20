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Ольга Бузова скрыла располневшие бедра при помощи трусиков с вызывающей аппликацией
Шоу-бизнес
Ольга Бузова скрыла располневшие бедра при помощи трусиков с вызывающей аппликацией
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 сентября. Времена, когда Ольга Бузова выходила на сцену в стрингах, шокируя публику, прошли. Теперь у звезды в гардеробе все больше белья с завышенной талией. Все дело в том, что девушка поправилась, пишет Teleprogramma.pro.

Не секрет, что певица и телеведущая предпочитает провокационный подход к своим нарядам. Даже ее повседневные образы очень откровенны, сексапильны и полны дерзости.

На сцене вы можете увидеть певицу и вовсе в нарядах, близких к порно-шику. Коротенькие шортики, микро-топы, высокие ботфорты. Именно такие инструменты использует певица для завоевания сердец своих поклонников.

Не так давно в сети появился видеоролик, где певица предстала в очередном провокационном наряде. Звезда облачилась в белый костюм, который состоит всего из двух частей — лифа и ранее упомянутых трусов панти с завышенной посадкой. Сексапильности аутфиту добавила кричащая аппликация из камней, размещенная на самом пикантном месте.

Трусы панти созданы так, что способны закрыть даже пупок. Их рекомендуют носить полноватым дамам, так как они отлично корректируют фигуру и прикрывают животик и бедра.

Стоит отметить, что Ольга Бузова за лето 2021 года набрала лишних килограммов. Теперь ей волей-неволей приходится идти на различные ухищрения.

Ранее сообщались причины отмены нескольких концертов певицы в России.

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