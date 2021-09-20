Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 15:04
15:03
Политика
Эфир: Кто одержал победу, а кто остался в лиге аутсайдеров в выборной гонке
15:01
Экономика
Журналисты Bloomberg указали на новый жилищный тренд на фоне пандемии
15:01
Общество
В Новой Москве спасатели вывели из леса потерявшихся грибников
14:55
Общество
Эксперт Михаил Аничкин заявил о необходимости профилактики преступлений на фоне стрельбы в Перми
14:53
Общество
Профессор Калинченко рассказала, кому показана ревакцинация против COVID-19
14:52
Весь мир
В Турции сносят дома сирийских беженцев, подвергшиеся нападениям националистов
14:51
Общество
Член ОП РФ Аничкин обвинил в халатности продавших пермскому стрелку оружие
14:51
Общество
Психолог из Дагестана призвал не осуждать девушек, ищущих себе «папиков»
14:44
Общество
Житель Хакассии спас из горящего дома сестру
14:43
Общество
Трудный подъем по утрам может говорить о болезни печени
Все новости

Сенат США отказался голосовать за гражданство для 8 млн нелегалов в рамках «плана Байдена»
Весь мир
Сенат США отказался голосовать за гражданство для 8 млн нелегалов в рамках «плана Байдена»
twitter.com  /  пресс-служба МИД Мексики

Вашингтон, 20 сентября. Американский Сенат отклонил предложение выделить деньги на гражданство 8,5 млн мигрантов из плана Джо Байдена по модернизации США. Об этом сообщает CBS News.

Специалист по парламентским вопросам Сената США Элизабет Макдонах посоветовала не включать проблему гражданства беженцев в процедуру голосования законопроекта о бюджете. По ее словам, легализация мигрантов не только предоставит им право на федеральные пособия, но также позволит официально работать, получать водительские удостоверения и гарантирует защиту от депортации.

«Изменение закона, чтобы расчистить путь к статусу легального постоянного жителя, — это колоссальное и долговременное изменение политики», — отметила Макдонах.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что разочарован решением специалиста по парламентской деятельности. Он обещал провести дополнительные встречи, чтобы обсудить с Элизабет Макдонах альтернативные предложения.

«Америка всегда была тем сияющим городом на холме, который приветствует тех, кто стремится к американской мечте, и наша экономика как никогда зависит от иммигрантов. Они поставили жизни на карту во время пандемии и платят свою справедливую долю налогов, оставаясь лишенными федеральной помощи», — сказал Шумер.

В октябре 2020 года Джо Байден пообещал в случае избрания предоставить разрешить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. Об этом он заявил во время дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

Новый лидер страны 1 апреля представил свой план модернизации США стоимостью 2 трлн долларов. Средства намерены выделить на несколько основных направлений: обновление транспортной инфраструктуры, увеличение рабочих мест, улучшение качества образования и снижение налогов. Предполагается, что эти деньги будут потрачены в течение следующих восьми лет.

В Сенате США отказались дать гражданство 8 миллионам мигрантов в рамках «плана Байдена»
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сенат США отказался голосовать за гражданство для 8 млн нелегалов в рамках «плана Байдена»
мигранты сша сенат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru