Сенат США отказался голосовать за гражданство для 8 млн нелегалов в рамках «плана Байдена»

Вашингтон, 20 сентября. Американский Сенат отклонил предложение выделить деньги на гражданство 8,5 млн мигрантов из плана Джо Байдена по модернизации США. Об этом сообщает CBS News.

New — The Senate parliamentarian ruled against a plan to legalize undocumented immigrants through a budget bill, dealing a significant blow to an effort Democrats viewed as their best chance to place millions on a pathway to U.S. citizenship.https://t.co/7o3xleho8o — Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) September 20, 2021

Специалист по парламентским вопросам Сената США Элизабет Макдонах посоветовала не включать проблему гражданства беженцев в процедуру голосования законопроекта о бюджете. По ее словам, легализация мигрантов не только предоставит им право на федеральные пособия, но также позволит официально работать, получать водительские удостоверения и гарантирует защиту от депортации.

«Изменение закона, чтобы расчистить путь к статусу легального постоянного жителя, — это колоссальное и долговременное изменение политики», — отметила Макдонах.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что разочарован решением специалиста по парламентской деятельности. Он обещал провести дополнительные встречи, чтобы обсудить с Элизабет Макдонах альтернативные предложения.

«Америка всегда была тем сияющим городом на холме, который приветствует тех, кто стремится к американской мечте, и наша экономика как никогда зависит от иммигрантов. Они поставили жизни на карту во время пандемии и платят свою справедливую долю налогов, оставаясь лишенными федеральной помощи», — сказал Шумер.

В октябре 2020 года Джо Байден пообещал в случае избрания предоставить разрешить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. Об этом он заявил во время дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

Новый лидер страны 1 апреля представил свой план модернизации США стоимостью 2 трлн долларов. Средства намерены выделить на несколько основных направлений: обновление транспортной инфраструктуры, увеличение рабочих мест, улучшение качества образования и снижение налогов. Предполагается, что эти деньги будут потрачены в течение следующих восьми лет.