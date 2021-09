Сенат США отказался голосовать за гражданство для 8 млн нелегалов в рамках «плана Байдена»

Вашингтон, 20 сентября. Американский Сенат отклонил предложение выделить деньги на гражданство 8,5 млн мигрантов из плана Джо Байдена по модернизации США. Об этом сообщает CBS News.

New — The Senate parliamentarian ruled against a plan to legalize undocumented immigrants through a budget bill, dealing a significant blow to an effort Democrats viewed as their best chance to place millions on a pathway to U.S. citizenship.https://t.co/7o3xleho8o