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Экс-президента Бутефлика похоронили рядом с героями войны за независимость Алжира

Весь мир
Экс-президента Бутефлика похоронили рядом с героями войны за независимость Алжира
maxpixel.net  / 

Алжир, 20 сентября. Бывшего президента Абдельазиза Бутефлика похоронили на площади мучеников столичного кладбища Эль-Алия, посвященном героям войны за независимость. Тело скончавшегося на 85-м году жизни экс-лидера доставили военные.

Церемонию посетили действующий глава государства Абдельмаджид Теббун, высокопоставленные чиновники и представители дипломатического сообщества, а также семья Бутефлики.

 «Алжир попрощался с борцом, чей вклад останется в истории, вместе с теми товарищами, которые написали свои имена выдающимися буквами в дни вооруженной борьбы», — сказал один из министров.

В североафриканской стране после смерти президента принято объявлять восьмидневный национальный траур, но в этот раз традиционное прощание сократили до трех. Адвокат сообщил, что суд разрешил отбывающему с мая 2019 года срок за коррупцию брату покойного присутствовать на похоронах.

Президентство Абдельазиза Бутефлика началось в 1999 году с предложения об амнистии исламистским боевикам, что помогло положить конец десятилетней гражданской войне. В 2013-м несменяемый лидер Алжира пережил инсульт, а через год, сидя в инвалидном кресле, принес присягу и возглавил страну в четвертый раз.

К началу 2016 года государственный руководитель не появлялся на публике более двух лет, поскольку лечился во Франции, а в 2019-м пятый раз подряд выдвинул собственную кандидатуру на выборах, чем спровоцировал массовые народные протесты. Все закончилось отставкой после 20-летнего правления.

Многих алжирских чиновников, которые близко общались с Бутефликом во время президентства, обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением, в том числе брата покойного Саида.

Абдельазиз Бутефлика родился 2 марта 1937 года в марокканском городе Уджде, недалеко от алжирской границы. Король Мохаммед VI направил соседней стране послание с соболезнованиями.

Аналитики разделились в оценке периода правления скончавшегося президента. Некоторые утверждают, что он «останется запечатленным в коллективной памяти, несмотря на критику». Другие назвали два десятилетия временем упущенных возможностей, поскольку государственные институты потеряли доверие.

Местные жители заявили, что не скучают по Бутефлику, потому что бывший президент «ничего не сделал для родины». Некоторые считают, что политик служил стране, но сильно ошибся, когда правил четыре срока и добивался пятого, хотя болел.

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