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Полный список раненых при стрельбе в пермском вузе появился в Сети
Стрельба в университете в Перми
Полный список раненых при стрельбе в пермском вузе появился в Сети
Prt Scr youtube.com  /  МихКот

Пермь, 20 сентября. Федеральное агентство новостей публикует полный список получивших ранения при стрельбе в Пермском государственном университете.

Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — удовлетворительное.

Андреев Степан, 21 год

Сухарев Алексей, 36 лет

Бердиев С., 23 года

Юматов Сергей, 22 года

Дмитриев Артем, 18 лет

Шипигузов Михаил, 18 лет

Сорока Владимир, 43 года

Обаит Абдулла, 24 года

Волгаев Владимир, 19 лет

Каримов Эльдар, 19 лет

Еловикова Яна, 20 лет

Михайлова Аннаида, 21 год

Оньков Никита, 19 лет

Суслонов Александр, 41 год

Азанов Артем, 18 лет

Нелюбин С., 17 лет

Грехов Антон, 22 года

Пантелеева Натаотя, 20 лет

Сапарова А., 26 лет

Головина Наталья, 18 лет

Косовицина

Булдаков Дмитрий, 48 лет

Токарев А, 36 лет

Вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем 18-летний Тимур Б. открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета утром в понедельник, 20 сентября. В результате действий злоумышленника погибли 8 человек. Сам напавший был нейтрализован ответным огнем прибывших на место спецслужб. В настоящий момент он находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.

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Все новости / Стрельба в университете в Перми / Полный список раненых при стрельбе в пермском вузе появился в Сети
пермь пермский государственный университет стрельба в университете
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