Стоимость природного газа снова преодолела планку в 900 долларов за тысячу кубометров

Москва, 20 сентября. Европейские торговые площадки демонстрируют очередное подорожание голубого топлива.

Энергоноситель продолжает находиться на своих максимумах. Сейчас ценник на сырье преодолел отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Примечательно, что цены резко пошли вверх после распространения информации о бронировании «Газпромом» допмощностей на октябрь.

Соответственно, цены на спотовом рынке подверглись стремительным корректировкам из-за нежелания российской корпорации бронировать дополнительные мощности на Украине и выкупать весь допобъем поставок через Польшу.

Стоимость фьючерса на октябрь по индексу TTF на бирже ICE Futures доходила сегодня до 73,93 евро за МВт*ч или 895 долларов за 1 тыс. куб. м. Аналитики подчеркивают, что на волатильность рынка оказывает влияние небольшой запас топлива в ПХГ Европы, а также сниженный уровень поступления нового сырья через газопроводы.